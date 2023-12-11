Nissan презентував доступного конкурента Toyota Yaris (фото) — Finance.ua

Nissan презентував доступного конкурента Toyota Yaris (фото) Вчора 22:00 — Фондовий ринок

Nissan презентував доступного конкурента Toyota Yaris (фото)

В Японії презентували новий Nissan Note. Компактна модель В-класу пройшла модернізацію і з січня 2024 року надійде в продаж на батьківщині за ціною від 2,3 мільйона ієн ($15 700). Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Nissan.

Nissan Note 2024 впізнається, перш за все, за зміненою V-подібною решіткою радіатора в стилі нового Pathfinder. Крім того, замінено бампери та встановлено колісні диски оригінального дизайну.

У салоні Nissan Note 2024 поліпшено оздоблення. Усі версії моделі оснащені віртуальним щитком приладів, тачскріном мультимедіа, клімат-контролем, системами автоматичного гальмування і контролю дорожньої розмітки. Базову комплектацію поповнив безключовий доступ.

Особливість Nissan Note — поворотне крісло переднього пасажира. Воно покликане полегшити посадку і висадку в хетчбек.

У повнопривідній версії Nissan Note 2024 на задній осі встановлено ще один електромотор потужністю 67 к. с. Сумарна віддача силової установки — 136 сил.

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