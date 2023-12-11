Nissan презентував доступного конкурента Toyota Yaris (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Nissan презентував доступного конкурента Toyota Yaris (фото)

Фондовий ринок
190
Nissan презентував доступного конкурента Toyota Yaris (фото)
Nissan презентував доступного конкурента Toyota Yaris (фото)
В Японії презентували новий Nissan Note. Компактна модель В-класу пройшла модернізацію і з січня 2024 року надійде в продаж на батьківщині за ціною від 2,3 мільйона ієн ($15 700). Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Nissan.
Nissan Note 2024 впізнається, перш за все, за зміненою V-подібною решіткою радіатора в стилі нового Pathfinder. Крім того, замінено бампери та встановлено колісні диски оригінального дизайну.
Nissan презентував доступного конкурента Toyota Yaris (фото)
У салоні Nissan Note 2024 поліпшено оздоблення. Усі версії моделі оснащені віртуальним щитком приладів, тачскріном мультимедіа, клімат-контролем, системами автоматичного гальмування і контролю дорожньої розмітки. Базову комплектацію поповнив безключовий доступ.
Особливість Nissan Note — поворотне крісло переднього пасажира. Воно покликане полегшити посадку і висадку в хетчбек.
У повнопривідній версії Nissan Note 2024 на задній осі встановлено ще один електромотор потужністю 67 к. с. Сумарна віддача силової установки — 136 сил.
До речі, якщо ви потрапили в непередбачувану ситуацію на дорозі, Finance.ua може вам допомогти. Ми пропонуємо послуги Асистансу: евакуацію авто з місця ДТП/поломки, аварійне відкриття дверей, запуск двигуна та інше. Купуйте онлайн карту Assistance та отримуйте цілодобову підтримку в дорозі
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.