Компанія Nissan анонсувала Juke та Qashqai наступного покоління — Finance.ua

Компанія Nissan анонсувала Juke та Qashqai наступного покоління Сьогодні 04:52 — Фондовий ринок

Компанія Nissan анонсувала Juke та Qashqai наступного покоління

Nissan підтвердив, що вироблятиме майбутні повністю електричні версії своїх кросоверів Juke і Qashqai разом з Leaf наступного покоління на своєму заводі в Сандерленді, Великобританія, і заявив, що нові електромобілі будуть натхнені серією концептів Hyper, нещодавно представлених у Японії.

Японський автовиробник оголосив, що інвестує загалом до 3,75 мільярда доларів у виробництво трьох електромобілів, будівництво трьох гігафабрик з виробництва акумуляторів з партнером Envision AESC та відповідну інфраструктуру на своєму заводі у Сандерленді, Великобританія. Після завершення будівництва центр Nissan EV36Zero у Сандерленді вироблятиме три електромобілі та акумуляторні елементи для них на трьох гігафабриках.

Із загального обсягу інвестицій до 1,41 мільярда доларів буде виділено на дослідження, розробки та виробництво електричних Juke та Qashqai. У цю суму входять удосконалення обладнання та виробничих процесів, навчання персонажа та оснащення постачальників.

Концепт-кар Nissan Hyper Urban вплине на дизайн майбутнього Qashqai EV, а Hyper Punk визначить форму Juke EV. Варто відзначити, дивний дизайн Juke критикували багато ЗМІ та рядові користувачі. Раніше було оголошено, що концепт-кар Chill-Out 2021 стане джерелом натхнення для наступного Leaf.

Автовиробник заявив, що згодом надасть додаткову інформацію про три майбутні електромобілі, включаючи назви, характеристики та дати запуску.

Ampercar За матеріалами:

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