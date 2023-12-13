Renault продасть частину акцій Nissan вартістю €765 млн — Finance.ua

Renault продасть частину акцій Nissan вартістю €765 млн Сьогодні 01:39 — Фондовий ринок

Renault продасть частину акцій Nissan вартістю €765 млн

Renault SA продає близько 5% своєї частки в партнерській компанії Nissan Motor, позбавляючись від акцій в рамках викупу акцій японським автовиробником.

Про це пише Bloomberg.

Цей крок слідує за завершенням минулого місяця плану Renault щодо зменшення своєї частки в Nissan. Продаж пакету акцій оцінюється приблизно в 765 млн євро, але призведе до втрати капіталу в розмірі 1,5 млрд євро, пише видання.

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Зрештою, обидва автовиробники прагнуть вирівняти свої перехресні частки на рівні 15%, послабивши зв’язки, які тримали їх разом в автомобільному альянсі протягом двох десятиліть. Партнерство між Nissan і Renault було порушено у 2018 році арештом Карлоса Гона, голови обох компаній. Відтоді вони віддалилися один від одного і тепер йдуть різними шляхами.

Враховуючи, що акції Nissan торгуються нижче рекомендованого Токійською фондовою біржею співвідношення ціни до вартості акцій вище 1, викуп акцій «допоможе поліпшити ситуацію», — вважає аналітик Bloomberg Intelligence Тацуо Йошида (Tatsuo Yoshida).

Гроші підтримають зусилля генерального директора Луки де Мео, який прагне відокремити Ampere, підрозділ Renault, що займається розробкою електромобілів і програмного забезпечення, і вивести його на біржу як окрему публічну компанію вже в квітні або травні. Nissan також погодився інвестувати в Ampere.

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На початку листопада Renault передала свої 28,4% акцій Nissan у трастовий фонд, щоб прокласти шлях до скорочення своєї частки. Незважаючи на це, все ще залишаться зобов’язання щодо блокування та простою. Минулого місяця де Мео заявив, що Renault почне розвантажувати свою частку «дуже скоро» на початку 2024 року, тому оголошення у вівторок було зроблено трохи раніше, ніж очікувалося.

Для Nissan викуп цілком відповідає вартості грошових коштів та їх еквівалентів, яка на кінець вересня становила 1,6 трлн ієн ($11 млрд). Nissan заявив, що анулює всі придбані акції.

«Це хороша новина для акцій, що Nissan анулює еквівалент 5% своїх акцій, що перебувають в обігу», — сказав Йошида.

Японський автовиробник заплатить 568,5 єн за кожну акцію — це ціна на момент закриття торгів у Токіо у вівторок. Хоча акції Nissan зросли на 36% цього року, вони коштують приблизно половину своєї вартості з початку 2017 року.

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