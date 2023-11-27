Nissan вкладе 3 млрд фунтів у випуск електромобілів і акумуляторів у Британії — Finance.ua
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Nissan вкладе 3 млрд фунтів у випуск електромобілів і акумуляторів у Британії

Технології&Авто
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Nissan вкладе 3 млрд фунтів у випуск електромобілів і акумуляторів у Британії
Nissan вкладе 3 млрд фунтів у випуск електромобілів і акумуляторів у Британії
Японська Nissan Motor Co. планує інвестувати до 3 млрд фунтів ($2,4 млрд) у виробництво електромобілів, акумуляторів та в інфраструктуру у Великій Британії.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Nissan має намір розширити своє підприємство в Сандерленді, яке тепер включатиме три гігафабрики. На ньому будуть випускатися три нові моделі електромобілів Qashqai, Juke і Leaf.
Японська компанія підтвердила, що всі її нові автомобілі в Європі тепер будуть повністю електричними. Nissan очікує, що до 2030 року її лінійка легкових автомобілів у Європі на 100% складатиметься з електромобілів.
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Nissan раніше вже заявляла про плани з розширення підприємства в Сандерленді, яке розпочало роботу в 1986 році, і перетворення його на масштабний хаб із випуску електромобілів і обладнання для них у рамках програми EV36Zero. Штат японської компанії у Великій Британії налічує близько 7 тис. осіб.
Кросовер Qashqai у 2022 році став найбільш продаваним автомобілем на британському ринку.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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