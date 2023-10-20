Nissan показав новий безпілотний мінівен. Він дуже незвичайний (фото) — Finance.ua
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Nissan показав новий безпілотний мінівен. Він дуже незвичайний (фото)

Технології&Авто
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Nissan показав новий безпілотний мінівен. Він дуже незвичайний (фото)
Nissan показав новий безпілотний мінівен. Він дуже незвичайний (фото)
Японський автовиробник Nissan представив новий концепт Nissan Hyper Tourer. Публічна прем'єра прототипу відбудеться в рамках виставки Japan Mobility Show, що відкривається 25 жовтня. Мета шоу-кара — продемонструвати бачення преміальної мобільності майбутнього.
Nissan Hyper Tourer — це повністю електричний безпілотний мінівен, здатний подавати електрику в будинки, магазини та офіси. Автомобіль відрізняється плавним силуетом із різкими характерними лініями.
Традиційний японський стиль із елементами розкоші можна помітити і в салоні Hyper Tourer. Завдяки системі автономного водіння людина, яка сидить за кермом, може повністю зосередитися на взаємодії зі своїми супутниками.
Передні сидіння можуть повертатися на 360 градусів, дозволяючи пасажирам на передніх та задніх сидіннях спілкуватися один з одним. Водночас інноваційна система штучного інтелекту може відслідковувати біометричні показники, включаючи частоту серцевих скорочень, дихання та потовиділення, а також автоматично вибирати музику та регулювати висвітлення відповідно до настрою людини. На підлозі в салоні встановлена плоска світлодіодна панель, що демонструє зображення русла річки та неба.
За матеріалами:
MMR
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