0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Nissan показав електрокар із сонячною панеллю на даху (фото)

Технології&Авто
9
Nissan показав електрокар із сонячною панеллю на даху (фото)
Nissan показав електрокар із сонячною панеллю на даху (фото)
Nissan представив електромобіль, здатний проїжджати до 2880 км на рік виключно за рахунок енергії сонця. Це можливо завдяки інноваційній висувній сонячній панелі на даху, яка заряджає батарею як під час руху, так і на парковці.
Про це пише Energy Digital.
Читайте також
Прототип базується на найпопулярнішій моделі бренду — Nissan Sakura. Ця розробка може зробити електрокари менш залежними від традиційної інфраструктури.

Як усе влаштовано

На даху авто встановлено систему Ao-Solar Extender. Вона складається з двох частин: стаціонарної панелі, яка працює постійно під час руху, і додаткової висувної секції.
Коли машина припаркована, друга панель висувається, збільшуючи загальну площу збору сонячної енергії і підвищуючи потужність генерації приблизно до 500 Вт.
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Крім того, в розкладеному стані панель створює тінь, що знижує нагрівання салону і зменшує витрату енергії на кондиціонування.

Приріст запасу ходу на практиці

За підрахунками інженерів Nissan, за рік така система здатна згенерувати достатньо енергії, щоб проїхати до 2880 км без підключення до розетки.
Читайте також
«Використовуємо силу сонця, щоб їхати далі. Набагато далі», — йдеться в заяві компанії.
Це особливо актуально для компактних міських електромобілів, таких як Nissan Sakura.
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Згідно з аналізом актуальних трендів, більшість власників використовують їх для коротких поїздок по місту — в магазин або в школу, щоб відвезти дітей.
Для значної частини таких користувачів сонячна панель на даху може практично повністю позбавити від необхідності заряджатися від мережі.
Читайте також
До того ж така система може слугувати аварійним джерелом живлення в разі стихійних лих або відключень електроенергії.
У результаті розподілені енергетичні системи в транспорті стають дедалі ближчими.
Енергія генерується і споживається в одній точці, без необхідності в передачі централізованими мережами. Хоча це поки що лише прототип, він наочно демонструє можливе майбутнє електромобілів.
За матеріалами:
Фокус
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems