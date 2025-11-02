Nissan показав електрокар із сонячною панеллю на даху (фото) Сьогодні 03:19 — Технології&Авто

Nissan показав електрокар із сонячною панеллю на даху (фото)

Nissan представив електромобіль, здатний проїжджати до 2880 км на рік виключно за рахунок енергії сонця. Це можливо завдяки інноваційній висувній сонячній панелі на даху, яка заряджає батарею як під час руху, так і на парковці.

Про це пише Energy Digital.

Прототип базується на найпопулярнішій моделі бренду — Nissan Sakura. Ця розробка може зробити електрокари менш залежними від традиційної інфраструктури.

Як усе влаштовано

На даху авто встановлено систему Ao-Solar Extender. Вона складається з двох частин: стаціонарної панелі, яка працює постійно під час руху, і додаткової висувної секції.

Коли машина припаркована, друга панель висувається, збільшуючи загальну площу збору сонячної енергії і підвищуючи потужність генерації приблизно до 500 Вт.

Фото: Nissan

Крім того, в розкладеному стані панель створює тінь, що знижує нагрівання салону і зменшує витрату енергії на кондиціонування.

Приріст запасу ходу на практиці

За підрахунками інженерів Nissan, за рік така система здатна згенерувати достатньо енергії, щоб проїхати до 2880 км без підключення до розетки.

Читайте також Nissan презентував бюджетний міський автомобіль (фото)

«Використовуємо силу сонця, щоб їхати далі. Набагато далі», — йдеться в заяві компанії.

Це особливо актуально для компактних міських електромобілів, таких як Nissan Sakura.

Фото: Nissan

Згідно з аналізом актуальних трендів, більшість власників використовують їх для коротких поїздок по місту — в магазин або в школу, щоб відвезти дітей.

Для значної частини таких користувачів сонячна панель на даху може практично повністю позбавити від необхідності заряджатися від мережі.

До того ж така система може слугувати аварійним джерелом живлення в разі стихійних лих або відключень електроенергії.

У результаті розподілені енергетичні системи в транспорті стають дедалі ближчими.

Енергія генерується і споживається в одній точці, без необхідності в передачі централізованими мережами. Хоча це поки що лише прототип, він наочно демонструє можливе майбутнє електромобілів.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.