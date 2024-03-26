Nissan планує модернізувати виробництво електромобілів, щоб збільшити продажі — Finance.ua

Nissan планує модернізувати виробництво електромобілів, щоб збільшити продажі Сьогодні 07:42 — Технології&Авто

Nissan планує модернізувати виробництво електромобілів, щоб збільшити продажі

Японська компанія Nissan розширить модельний ряд електромобілів, розробить більш потужні батареї та скоротить витрати на виробництво, водночас прискоривши весь процес, щоб збільшити продажі до 2030 року.

Про це заявив генеральний директор Макото Учіда, повідомляє АР

Він додав, що до 2030 фінансового року витрати на електричні моделі будуть приблизно такими ж, як і на моделі з бензиновими двигунами, а світові продажі за цей період зростуть на мільйон автомобілів.

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Компанія планує випустити 30 нових моделей протягом наступних трьох років, 16 з них — електромобілі. Всього з 2024 по 2030 фінансовий рік Nissan планує випустити 34 моделі електромобілів, так що до 2026 фінансового року електрокари становитимуть 40% від її глобальних пропозицій, а до кінця десятиліття — 60%.

Пропозиція нових електромобілів, плагінів та гібридів Nissan збільшиться на всіх світових ринках, включаючи США, Європу, Японію, решту Азії, Австралію та Африку, додав Учіда.

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Щоб скоротити витрати, Nissan почне співпрацювати з постачальниками ще на стадії розробки, модернізує виробництво, додавши робототехніку і штучний інтелект, а також забезпечить спільне використання компонентів моделей. Компанія також пообіцяла інновації в автономних авто, щоб зробити водіння безпечнішим.

Nissan буде використовувати свої партнерські зв’язки по всьому світу, в тому числі з меншим японським виробником Mitsubishi Motors Corp., з китайською компанією Dongfeng Nissan і в альянсі з французьким автовиробником Renault.

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Nissan, автовиробник № 2 в Японії, був одним із перших, хто перейшов на електромобілі, випустивши електромобіль Leaf наприкінці 2010 року. В останні роки японські автовиробники відстали від американської Tesla та китайських виробників, таких як BYD.

Минулого року Nissan Motor Co. продала майже 3,4 мільйона автомобілів по всьому світу, що приблизно на 5% більше, ніж у попередньому році.

Укрінформ За матеріалами:

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