Nissan презентує 27 нових моделей до 2030 року — Finance.ua
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Nissan презентує 27 нових моделей до 2030 року

Фондовий ринок
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Nissan презентує 27 нових моделей до 2030 року
Японський автоконцерн Nissan Motor у рамках стратегії розвитку бізнесу має намір збільшити з 23 до 27 число нових моделей електромобілів та гібридів, які будуть представлені ним до 2030 фінансового року (почнеться 1 квітня 2030 року).
Про це йдеться у заяві, опублікованій у понеділок на сайті автоконцерну.
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«Ми маємо намір розробити 27 нових моделей», — наголошується в публікації Nissan, при цьому уточнюється, що 19 із них будуть повністю електричними.
За рахунок своєї стратегії японська компанія планує до 2026 року збільшити обсяги продажів електромобілів та гібридів на ключових світових ринках. У Європі цей показник має становити 98% від усього обсягу реалізованих авто, у Японії — 58%, у Китаї — 35%. У США концерн розраховує досягти 40% рівня до 2030 року.
Крім того, Nissan планує у 2024 році представити електромобіль, розроблений спеціально для китайського ринку, наголошується у заяві.
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За матеріалами:
mmr.ua
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