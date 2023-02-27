Nissan відкликає майже півмільйона автомобілів через емблему на кермі — Finance.ua

Nissan відкликає майже півмільйона автомобілів через емблему на кермі Сьогодні 01:13 — Технології&Авто

Nissan відкликає майже півмільйона автомобілів через емблему на кермі

Компанія Nissan відправляє в ремонт 404 690 машин із травмонебезпечними емблемами.

Приклеєний на кермо логотип може від’єднатися під час спрацювання подушки безпеки й буквально вистрілити в обличчя водієві, з’ясувало Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA).

Відвідати сервіс доведеться власникам Nissan Titan, Frontier, Xterra, Pathfinder та Armada 2008-2011 років, а також Nissan Quest, випущених з 2008 до 2009 року.

Американський регулятор зазначає, що власникам невказаних у списку моделей Nissan нема чого побоюватися, як і водіям старих Infiniti. Також проблема не стосується «Ніссанів», обладнаних подушками безпеки фірми Takata. На сьогодні їх жертвами стали 24 особи.

Ще одна відклична кампанія Nissan, що торкнулася сотень тисяч автомобілів, була оголошена торік. У ремонт відправили понад 322 тисячі американських Pathfinder 2013-2016 років випуску, у яких раптово відчинявся капот під час руху.

За матеріалами: https://www.avtomir.ua/

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