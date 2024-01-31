Nissan запустить виробництво бюджетних акумуляторів для електромобілів — Finance.ua

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Nissan запустить виробництво бюджетних акумуляторів для електромобілів

Технології&Авто
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Nissan запустить виробництво бюджетних акумуляторів для електромобілів
Nissan запустить виробництво бюджетних акумуляторів для електромобілів
Японська компанія Nissan запустить виробництво дешевих акумуляторів для бюджетних електромобілів, які будуть продаватися на ринках країн, що розвиваються.
Про це пише Nikkei Asia.
Як зазначається, Nissan почне встановлювати дешевші літій-іонні акумулятори власного виробництва у свої електрокари для ринків, що розвиваються, починаючи з 2026 року. Йдеться про літій-залізо-фосфатні батареї (LFP), виробництво яких приблизно на 20−30% дешевше в порівнянні зі звичайними літій-іонними акумуляторами, що містять нікель, кобальт і марганець (NCM).
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Компроміс полягає в тому, що LFP-батареї мають меншу щільність, ніж акумулятори NCM, що призводить до скорочення запасу ходу приблизно на 20−30%.
Наразі Nissan розробляє LFP-акумулятори у своєму науково-дослідному центрі в японському місті Ацугі. Японська компанія також розглядає можливість виробництва таких батарей на інших підприємствах.
Як відомо, Nissan взяв курс на електрифікацію модельного ряду. До 2030 року компанія має намір випустити 27 електрифікованих автомобілів, включаючи повністю електричні моделі.
За матеріалами:
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