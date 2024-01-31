Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги для України — Finance.ua

Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги для України Сьогодні 15:46 — Казна та Політика

Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги для України

Німеччина оновила перелік військової допомоги, переданої Україні, включивши до нього бронетранспортери, танки для розмінування та прикордонні машини. Окрім того, Київ отримав сухпайки, артилерійські снаряди та ракети для ППО.

Про це пише УНН з посиланням на сайт німецького уряду.

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Згідно з оновленим списком, Україна отримала:

4 гусеничних всюдиходи Bandvagn 206;

24 БТРи FFG;

3 танки-розміновувачі WiSENT 1 MC;

1 мостоукладальний танк Biber;

14 мінних тралів;

4 машини для охорони кордону;

1 морську систему розмінування;

1 систему спостереження для супутникового зв’язку;

ракети IRIS-T для пускових установок IRIS-T SLS;

1040 155-мм снарядів;

450 ланцюгів протиковзання;

194 000 пайків;

Крім того, у списку анонсованої допомоги з’явились 6 багатоцільових гелікоптерів Sea King Mk41 (із запчастинами) та ще 16 мінних тралів.

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Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив , у 2024 році Німеччина надасть Україні військові товари на суму понад сім мільярдів євро

Протягом 2023 року Німеччина виділила 50 мільйонів євро на покращення житлових умов внутрішньо переміщених осіб. Йдеться про проєкт «Покращення житлових умов ВПО на сході України».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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