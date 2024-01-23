Німеччина продовжить допомагати енергосектору України — Finance.ua

Німеччина продовжить допомагати енергосектору України Сьогодні 10:14 — Енергетика

Німеччина продовжить допомагати енергосектору України

Заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук провела зустріч з делегацією представників Бундестагу ФРН. Участь у зустрічі, зокрема, взяли депутати парламенту Німеччини Роберт Вольман, Кассем Тахер Салех, Гольґер Бекер, Катя Адлер.

Світлана Гринчук подякувала Німеччині за підтримку українського енергосектору і особливо підкреслила значення внеску ФРН до Фонду підтримки енергетики України, створеного за спільної ініціативи міністра енергетики України Германа Галущенка і єврокомісара Кадрі Сімсон.

«На сьогодні завдяки нашим іноземним та міжнародним партнерам, які стали спонсорами Фонду, сума зобов’язань щодо грантових внесків зросла вже до понад 400 млн євро. Ми дуже цінуємо те, що загальний внесок Німеччини є найбільшим за весь час функціонування Фонду і наразі становить 225 млн євро. За відповідні кошти здійснюються закупівлі енергетичного обладнання для потреб українських енергокомпаній, щоб проводити ремонтні й відновлювальні роботи на енергетичних об'єктах, які постраждали від російських атак», — зазначила заступниця міністра.

Крім того, з початку повномасштабної військової агресії рф з Німеччини до України надійшло 89 вантажів із гуманітарною допомогою для енергосектору загальною вагою понад 1192 тонни.

Світлана Гринчук ознайомила гостей з результатами ремонтної кампанії на енергооб'єктах, яка стала наймасштабнішою за всю історію України. А також розповіла про заходи з посилення захисту енергетичної інфраструктури, які дозволяють забезпечувати стабільну роботу енергосистеми протягом нинішнього опалювального сезону.

Сторони обговорили потреби українського енергосектору для відновлення із врахуванням завдань зеленого переходу і кліматичних цілей, а також перспективи розвитку відновлюваної енергетики. Світлана Гринчук наголосила, що відповідні завдання закріплені в Енергетичній стратегії, де Україна ставить собі амбітне завдання стати хабом «зеленої» енергетики у Європі.

Депутати Бундестагу під час зустрічі запевнили, що готові й надалі підтримувати Україну і її енергетичний сектор та зацікавлені в отриманні максимально актуальної інформації про потрібну допомогу.

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