Нідерланди змінили правила для біженців з України з 1 листопада — Finance.ua

Нідерланди змінили правила для біженців з України з 1 листопада Вчора 09:13 — Особисті фінанси

Нідерланди змінили правила для біженців з України з 1 листопада

З 1 листопада біженцям з України у Нідерландах необхідно мати спеціальну позначку в паспорті або О-документ для підтвердження отримання статусу тимчасового захисту.

Відповідне рішення опубліковане на сайті нідерландського уряду.

Спеціальна наклейка-позначка в паспорті буде доказом того, що українців проживають в Нідерландах на підставі Директиви ЄС про тимчасовий захист і таким чином мають доступ, серед іншого, до ринку праці.

Оскільки закони Нідерландів передбачають працевлаштування іноземців лише за умови отримання дозволу роботодавцем, для українських біженців навесні розробили спеціальну спрощену процедуру.

З 1 квітня роботодавці могли брати на роботу українців без отримання дозволів. Протягом цього періоду українці мали можливість оформити усі необхідні документи. Цей перехідний механізм закінчується 31 жовтня.

Позначку-вклейку в паспорт або О-документ видає Служба імміграції та натуралізації Нідерландів (Immigratie-en Naturalisatiedienst, IND). Для їх оформлення потрібно до 31 жовтня звернутись у відомство.

Довідка Finance.ua:

Нідерланди виділяють 70 мільйонів євро для ремонту комунальної інфраструктури в Україні напередодні зими;

у Польщі зараз працюють близько 600 тисяч біженців із України;

громадяни України, які мають тимчасовий захист у ЄС, можуть працювати як найняті або самозайняті працівники, мати доступ до професійного навчання та користуватись однаковим ставленням на рівні з працівниками в державах-членах ЄС стосовно оплати праці та інших умов.

Європейська правда За матеріалами:

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