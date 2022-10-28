Нідерланди змінили правила для біженців з України з 1 листопада — Finance.ua

Нідерланди змінили правила для біженців з України з 1 листопада
З 1 листопада біженцям з України у Нідерландах необхідно мати спеціальну позначку в паспорті або О-документ для підтвердження отримання статусу тимчасового захисту.
Відповідне рішення опубліковане на сайті нідерландського уряду.
Спеціальна наклейка-позначка в паспорті буде доказом того, що українців проживають в Нідерландах на підставі Директиви ЄС про тимчасовий захист і таким чином мають доступ, серед іншого, до ринку праці.
Оскільки закони Нідерландів передбачають працевлаштування іноземців лише за умови отримання дозволу роботодавцем, для українських біженців навесні розробили спеціальну спрощену процедуру.
З 1 квітня роботодавці могли брати на роботу українців без отримання дозволів. Протягом цього періоду українці мали можливість оформити усі необхідні документи. Цей перехідний механізм закінчується 31 жовтня.
Позначку-вклейку в паспорт або О-документ видає Служба імміграції та натуралізації Нідерландів (Immigratie-en Naturalisatiedienst, IND). Для їх оформлення потрібно до 31 жовтня звернутись у відомство.
Довідка Finance.ua:
- Нідерланди виділяють 70 мільйонів євро для ремонту комунальної інфраструктури в Україні напередодні зими;
- у Польщі зараз працюють близько 600 тисяч біженців із України;
- громадяни України, які мають тимчасовий захист у ЄС, можуть працювати як найняті або самозайняті працівники, мати доступ до професійного навчання та користуватись однаковим ставленням на рівні з працівниками в державах-членах ЄС стосовно оплати праці та інших умов.
Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном
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