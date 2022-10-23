Робота за кордоном: особливості працевлаштування українців з тимчасовим захистом — Finance.ua
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Робота за кордоном: особливості працевлаштування українців з тимчасовим захистом

Особисті фінанси
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Робота за кордоном: особливості працевлаштування українців з тимчасовим захистом
Робота за кордоном: особливості працевлаштування українців з тимчасовим захистом
Громадяни України, які мають тимчасовий захист у ЄС, можуть працювати як найняті або самозайняті працівники, мати доступ до професійного навчання та користуватись однаковим ставленням на рівні з працівниками в державах-членах ЄС стосовно оплати праці та інших умов, пише visitukraine.

Як Європейська комісія допомагає у працевлаштуванні українських біженців

Європейська комісія допомагає людям, які прибувають з України, набути необхідних навичок для виходу на ринок праці ЄС. Підтримка фінансується за рахунок фондів «Політики згуртованості» і нової програми «Заходи згуртованості для біженців у Європі» (CARE), а також Фонду притулку, міграції та інтеграції.
Це включає таку допомогу, як мовні курси, консультування або базова підготовка. Мовні й базові цифрові навички також можуть бути напрацьовані за допомогою мереж «Пакту про навички», що об’єднують регіональні органи влади, освітні організації та неурядові організації, причетні до підтримки людей, котрі виїхали з України.
Комісія додала на сайт українську мову до Інструменту профілю кваліфікацій ЄС для громадян третіх країн, щоб допомогти українським шукачам роботи і тим, хто бажає продовжити навчання.
Також на сайті опублікована рекомендація для спрощення визнання наукових і професійних кваліфікацій, отриманих в Україні.
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Європейський фонд навчання допомагає ЄС, національним та українським органам влади порівняти українську та європейську системи кваліфікацій. Він створив ресурсний центр, щоб допомогти як українцям, котрі звертаються за сприянням у визнанні їхніх кваліфікацій, так й іншим особам, котрі потребують інтерпретації кваліфікацій.
Державні служби зайнятості відіграють ключову роль у активній політиці на ринку праці, спрямованій на використання навичок новоприбулих, та виступатимуть у ролі посередників на ринку праці. Інформацію від національних міністерств і служб працевлаштування кожної з країн ЄС можна знайти за посиланням.

Фонд талантів ЄС

Європейська комісія започаткувала базований онлайн Фонд талантів ЄС, щоб допомогти людям, які рятуються від вторгнення Росії в Україну, знайти роботу в ЄС.
Експериментальний Фонд талантів ЄС, доступний англійською, українською та російською мовами, втілюється через портал EURES. Він об’єднує державні служби зайнятості, приватні агентства працевлаштування і роботодавців з усього ЄС. На сайті міститься понад 3 мільйони вакансій і 4000 роботодавців, і нових роботодавців запрошують зареєструватися на ньому.
Експериментальний Фонд талантів ЄС відкритий для всіх шукачів роботи, які користуються тимчасовим захистом відповідно до Директиви ЄС про тимчасовий захист або належним захистом відповідно до національного законодавства, що забезпечує їм право на працевлаштування.

Як подати заявку

  • Для початку необхідно зареєструватися на порталі EURES.
  • Після реєстрації, інструмент скеровує шукачів роботи до процедури, за допомогою котрої вони можуть визначити навички, якими володіють, і завантажити своє резюме.
  • Резюме, опубліковані в експериментальному Фонді талантів ЄС, будуть доступні державним службам зайнятості у всіх країнах-учасницях, а також зареєстрованим роботодавцям у всіх країнах, які входять до Європейської мережі співпраці служб зайнятості (EURES). Шукачі роботи також можуть переглянути усі вакансії, опубліковані на порталі.
Знайти роботу в Україні та Європі зараз дуже непросто, однак знання іноземної мови може значно спростити пошуки. Тому рекомендуємо скористатися «плюшками» Englishdom.com — онлайн-школи англійської мови нового покоління. А за промокодом PrayForUkraine на вас чекає знижка 15% на всі пакети уроків.

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За матеріалами:
visitukraine.today
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