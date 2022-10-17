Роботодавець у Польщі не виплачує зарплату: що робити — Finance.ua

Роботодавець у Польщі не виплачує зарплату: що робити Вчора 19:09 — Особисті фінанси

Роботодавець у Польщі не виплачує зарплату: що робити

Невиплата заробітної плати — одна з найбільш неприємних ситуацій, з якою можуть зіткнутися іноземні працівники в Польщі. У visitukraine.today розповіли, що ви можете зробити, якщо роботодавець в Польщі не виплачує зароблені гроші та які існують механізми впливу.

Обов’язки роботодавця щодо виплат зарплати

У Польщі питання виплат працівникам дуже чітко регулюються Трудовим кодексом. У ньому вказано, що роботодавець зобов’язаний своєчасно виплачувати зарплату кожному працівнику у розмірі, що був визначений договором.

Зарплата має виплачуватися принаймні один раз на місяць та в попередньо узгоджений термін. Виплати мають проходити під кінець місяця за попередньо відпрацьований місяць. Останньою датою виплати є 10 число наступного календарного місяця. Якщо до цього моменту гроші не будуть перераховані працівнику (у Польщі зарплата зазвичай виплачується переказом, видача готівкою можлива на прохання працівника), то це вже вважається затримкою та порушенням прав працівника.

Що робити, якщо виплату затримують?

Експерти зазначають, що у такому випадку є кілька варіантів.

1. Wezwanie do zapłaty — це письмова вимога оплати, яку працівник може направити роботодавцю. Для складання запити можна скористатися вже готовим бланком, або скласти документ у довільній формі. Зразок Wezwanie do zapłaty можна завантажити — це письмова вимога оплати, яку працівник може направити роботодавцю. Для складання запити можна скористатися вже готовим бланком, або скласти документ у довільній формі. Зразок Wezwanie do zapłaty можна завантажити тут

У Wezwanie do zapłaty треба вказати такі дані:

адреса фірми;

ПІБ наймача і працівника;



вид трудового договору, який був укладений;

сума боргу та період невиплати;

термін, у який має бути виплачена заборгованість, зазвичай це кілька тижнів;

реквізити для нарахування коштів;

санкції, які будуть застосовані до роботодавця, якщо він не виконає вимоги.



Wezwanie do zapłaty треба відправляти поштою, рекомендованим листом. Прослідкуйте, щоб документ був отриманий, та збережіть квитанцію.

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Якщо роботодавець проігнорує ваш лист і заборгованість із заробітної плати ви не отримали, то використовуйте сильніші інструменти впливу.Просто скласти вимогу та передати до рук роботодавця недостатньо. Боржник будь-якої миті заявить, що жодних вимог не отримував. Тому факт передачі документа необхідно зафіксувати документально:

надіслати під особистий підпис роботодавця. Зробити це можливо в поодиноких випадках, але все ж таки цей спосіб виключати не варто;

подати з фіксацією у відповідній службі підприємства, з присвоєнням вхідного номера та ін.;



надіслати рекомендованим листом із повідомленням про отримання. Найчастіше використовується саме останній спосіб, але розраховуючи терміни оплати у вимозі, варто закласти час на роботу пошти.

2. Скарга на роботодавця до Інспекції праці (РІР) — ще один інструмент для того, аби відстояти свої права та інтереси, як працівника. Ви можете повідомити інспекцію про те порушення, у тому числі затримку виплати зарплати через — ще один інструмент для того, аби відстояти свої права та інтереси, як працівника. Ви можете повідомити інспекцію про те порушення, у тому числі затримку виплати зарплати через сайт

Інспекція може розпочати перевірку, а після підтвердження зловживань вимагати від роботодавця негайно виплатити затриману заробітну плату та інші виплати — така вимога підлягає негайному виконанню. Додатково, інспекція праці може порушити провадження проти роботодавця та застосувати до нього санкції або направити справу в суд.

3. Заява до Трудового суду. Трудові суди в Польщі діють добре. Суд може ухвалити рішення, що роботодавець повинен виплатити не лише затриману зарплату, але й відсотки та компенсацію, якщо через його дії вам було завдано якоїсь шкоди.

Важливо пам’ятати, що якщо сума заборгованості роботодавця перед працівником не перевищує 50 тисяч польських злотих, ви не нестимете жодних витрат на подання судового позову. А якщо ця сума більша, оплата складає 5% від заборгованої суми. Якщо суд ухвалить рішення на вашу користь — ці 5% має сплатити роботодавець. Ви також можете подати заяву про звільнення від судових витрат у зв’язку із важким матеріальним становищем.

Якщо предмет спору складає до 75 тисяч польських злотих — позов подавайте в районний трудовий суд. А якщо предмет спору перевищує 75 тисяч польських злотих — позов подавайте в окружний трудовий суд. Ви не зобов’язані робити це особисто, можна скористатися допомогою трудового інспектора.

Розірвання трудового договору — також варіант вирішення проблеми. Затримка виплати зарплати, виплата неповної суми або навіть абсолютна невиплата є серйозним порушенням обов’язків роботодавця. І це є достатнім приводом для одностороннього розірвання трудового договору з негайним набранням чинності.

Пам’ятайте, що підставою для захисту своїх прав у суді є документи, які засвідчують трудові відносини. Не погоджуйтеся на нелегальну роботу і завжди вимагайте підписання договору до початку роботи.

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