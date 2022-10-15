Карта побиту в Польщі 2022: що це та куди звертатися — Finance.ua

Карта побиту в Польщі 2022: що це та куди звертатися Вчора 08:01 — Особисті фінанси

Карта побиту в Польщі 2022: що це та куди звертатися

Для того, аби мати можливість легально перебувати в Польщі довгий час, необхідно мати польську посвідку на проживання — «карту побиту» (karta czasowego pobytu). Вона дає право іноземцям перебувати в країні, працювати та подорожувати від одного до трьох років, пише портал visitukraine.today.

Що таке карта побиту

Це уніфікований дозвіл, що дає право працювати та перебувати в Польщі без потреби у візі. Він потрібний іноземцям, які хочуть перебувати на території Польщі понад три місяці.

Як її оформити

Заяву про карти треба подати особисто або поштою не пізніше останнього дня легального перебування в Польщі.

Документи подаються до воєводського управління (Urząd Wojewódzki) за місцем проживання. Після надання документів управління має 60 днів для видачі дозволу.

Карту побиту видають громадянам інших держав, які мають:

посвідку на тимчасове проживання (дійсна протягом терміну, на який надано дозвіл);

посвідку на постійне проживання (дійсна протягом 10 років з дати її видачі);



дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС (дійсний протягом 5 років з моменту його видачі);



посвідку на проживання з гуманітарних міркувань (дійсна протягом 2 років з дати її видачі).



У яких випадках треба замінити карту побиту

Заміна дозволу на проживання в Польщі необхідна у випадках:

зміни даних, внесених до наявної Карти побиту;

кардинальної зміни зовнішності власника посвідки на проживання, порівняно з тією, що є на фото, розміщеному на карті (настільки, що важко або неможливо ідентифікувати власника карти);



втрати або пошкодження наявної Карти побиту.



Для того, щоб замінити чи продовжити карту, треба подавати відповідну заяву до воєводського управління та забирати свій документ особисто.

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