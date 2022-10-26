У Польщі працевлаштувалися понад 600 тисяч українських біженців — Finance.ua

У Польщі працевлаштувалися понад 600 тисяч українських біженців Вчора 09:15 — Особисті фінанси

У Польщі зараз працюють близько 600 тисяч біженців із України. Про це розповіла міністр сім`ї та соціальної політики Польщі Марлена Маленг, пише Польське радіо.

Вона зазначила, що після початку російського вторгнення в Україну польський уряд відкрив ринок праці для українців, які рятувалися від війни.

Марлена Маленг наголосила, що додаткова робоча сила підтримує польську економіку.

«Вдалося досягти ефекту синергії: з одного боку, українцям потрібна була робота, щоб жити в Польщі, з іншого — польський ринок потребував рук для роботи. Тому вдалося поєднати ці інтереси. Ми заповнили прогалини на ринку праці, а українці можуть чесно заробити на життя».

За оцінками уряду, після 24 лютого до Польщі з України прибуло близько мільйона чотирьохсот тисяч біженців. Міністр наголосила, що серед біженців багато дітей. Тому можна сказати, що переважна більшість українців, які залишаються в Польщі, вже заробляють на життя.

Довідка Finance.ua:

Після перетину кордону з Польщею після 24 лютого деякі українці вирушили далі, але більшість біженців залишилися на території сусідньої країни, подавшись на отримання номера PESEL. Скільки зараз налічується таких громадян України за кордоном, підрахували експерти.

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