Нідерланди виділять 70 млн євро на забезпечення опалення в Україні — Finance.ua
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Нідерланди виділять 70 млн євро на забезпечення опалення в Україні

Казна та Політика
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Нідерланди виділять 70 млн євро на забезпечення опалення в Україні
Нідерланди виділять 70 млн євро на забезпечення опалення в Україні
Нідерланди виділяють 70 мільйонів євро для ремонту комунальної інфраструктури в Україні напередодні зими.
Про це повідомила міністр зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів Лісьє Схрейнемахер.
«З наближенням зими проблеми для українців тільки загострюються. Будинки, водопроводи та системи опалення потребують термінового ремонту. Оголосив Світовому банку, що виділяю 70 мільйонів євро від імені Нідерландів, спеціально для цієї зими», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов заявив, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно, без перенесення та змін.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна готова до опалювального сезону на 90%.
Зазначимо, що останнім часом від чиновників різного рівня постійно лунають заяви, що майбутня зима може стати найхолоднішою для України за останні десятиліття.
Як заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, температурний мінімум в оселях українців взимку буде знижений до 16 градусів, тому що в нинішніх умовах газ і вугілля треба використовувати економно.
У свою чергу мер Києва Віталій Кличко попередив, що взимку топити в столиці будуть гірше і закликав київлян запасатись теплими речами та ковдрами.
Тим часом у Львові на випадок екстрених ситуацій облаштовують пункти обігріву у бомбосховищах. Для цього встановлюють буржуйки. При цьому місто на 100% готове до опалювального сезону за умови, що ситуація в енергетиці збережеться стабільною.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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