Нестандартні напрямки у Європі для відпочинку на морі (фото) — Finance.ua

Нестандартні напрямки у Європі для відпочинку на морі (фото) Сьогодні 15:14 — Особисті фінанси

Нестандартні напрямки у Європі для відпочинку на морі (фото)

Морський відпочинок у Європі дозволяє поєднати не тільки відпочинок на пляжі, але й активно провести відпочинок.

«Телеканал 24» розповідає , куди поїхати, якщо ви шукаєте небанальні локації для відпочинку на морі.

Валенсія

Валенсія — це одне з найкрасивіших і найбільш доступних міст Іспанії. Місто омивається Балеарським море, яке надзвичайно чисте та приємне для купання.

Читайте також Які європейські країни дозволяють українцям голосувати на місцевих виборах

У цьому місці море зазвичай спокійне та без медуз, тому підходить для відпочинку з дітьми.

Берегова лінія вздовж Валенсії простягається на кілька кілометрів, а піщані пляжі надзвичайно широкі. Купатися у Валенсії вже можна наприкінці травня, коли температура води в морі прогрівається до +21 градуса.

Фото Михайла Геми, 24 Канал

Крім того, ціни на житло, готелі та їжу у Валенсії нижчі, аніж в інших курортних містах Іспанії.

Що більше, у Валенсії доступні музеї, які на вихідних безкоштовно приймають відвідувачів. Якщо ви опинитесь у Валенсії, то не пропустіть можливість побачити фламенко.

Читайте також Де в ЄС найдешевше жити: рейтинг країн у 2025 році

Єдиний недолік у Валенсії полягає у кишенькових крадіях, які часто вичікують нагоди щось поцупити у відпочивальників, які купаються у морі. Тому не варто залишати свої речі без нагляду.

Чефалу

Італія має сотні неймовірних курортів і приймає на своїх розкішних пляжах тисячі туристів з усього світу. Однак далеко не кожен наважується відправитися на Сицилію через сумнівне реноме цього регіону.

Так, Сицилія менш економічно розвинена, аніж решта регіонів Італії. Однак цей острів — неймовірне місце для відпочинку біля моря, а також прогулянок вузькими вуличками біля шедеврів архітектури.

Фото: Jos Desmedt

Якщо ви плануєте відпустку, то варто розглянути відпочинок у невеличкому місті Чефалу на березі Тірренського моря.

Саме в цьому місці ви на повну зрозумієте італійський вислів Dolce far niente — задоволення від бездіяльності й безтурботного проведення часу.

Читайте також ТОП-5 країн з найнижчим рівнем корупції

Море в Чефалу та біля містечок неподалік вже тепле в травні та має дивовижний відтінок на тлі вулканічних пагорбів. Що більше, неймовірні заходи Сонця над морем прикрасять ваші профілі у соцмережах.

Пула

Хорватія в останні роки стала надзвичайно популярним напрямком для відпочинку біля моря. Особливу популярність завдяки серіалу «Гра престолів» здобуло місто Дубровнік.

Однак, якщо ви прагнете більш спокійного відпочинку біля моря, тоді уникайте поїздок на південь Хорватії та відправляйтесь у місто Пула.

Фото Михайла Геми, 24 Канал

Але в цьому курортному містечку також ідеально відпочивати з родиною на березі кришталево чистого Адріатичного моря. Саме в Пулі Адріатичне море вважають одним з найчистіших.

Єдиний відносний недолік, який слід врахувати, полягає у тому, що узбережжя не з піску, а каміння. Тому обов’язково придбайте собі спеціальне взуття для купання у морі, щоб не поранитися.

Історія знову повторюється: світ хитається, а майбутнє будують ті, хто не боїться нестабільності. Капітал примножується там, де інші бачать тільки страх. Ті, хто бачить можливість у хаосі, стають переможцями. 24 травня, Invest Talk Summit — конференція для тих, хто діє, коли інші вагаються.

Знижка на квитки 10% за промокодом: Finance

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.