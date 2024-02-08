Непрацюючих кредитів стало менше: їх частка становить 37,4% — Finance.ua

Непрацюючих кредитів стало менше: їх частка становить 37,4% Сьогодні 12:05 — Кредит&Депозит

Непрацюючих кредитів стало менше: їх частка становить 37,4%, freepik.com

Як повідомляють в Нацбанку, частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі на 1 січня 2024 року становила 37.4%. Це на 0.8 відсоткових пункта нижче показника на 1 січня 2023 року.

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Обсяг непрацюючих кредитів за рік скоротився на 9.7 млрд грн — до 422.4 млрд грн.

Ключовий фактор скорочення частки NPL

Зростання кредитного портфеля стало головним фактором скорчення, адже кредитування триває в умовах повномасштабної війни.

У 2023 році завдяки поліпшенню попиту на гривневі кредити з огляду на відновлення бізнес-активності портфель чистих корпоративних кредитів зростав сім місяців поспіль, у тому числі поза межами державних програм. Зростають роздрібні незабезпечені споживчі та іпотечні позики.

Інші причини скорочення частки непрацюючих кредитів — реструктуризація та подальше відновлення обслуговування проблемної заборгованості корпоративними клієнтами, що відбулося переважно в державних банках, а також списання непрацюючих кредитів фізичним особам.

Попри активну роботу банків із врегулювання непрацюючих кредитів, їхня частка залишається досить високою. Вагомою причиною цього є повномасштабна війна, яка зумовила нову хвилю дефолтів клієнтів.

У жовтні 2023 року «воєнні» непрацюючі кредити бізнесу становили 31% їхнього загального обсягу. У роздрібному портфелі за час війни накопичилася понад половина теперішнього обсягу непрацюючих кредитів.

За даними аналізу, більшість «воєнних» NPL не по’вязані безпосередньо з окупацією або руйнуванням, тож ці позичальники зможуть поновити обслуговування позик з подальшим відновленням економіки.

Що роблять для скорочення

Фінустанови активно працюють із проблемними активами, передусім проводять реструктуризації. За даними опитування, банки реструктурували 73 млрд грн, або понад 89% «воєнних» непрацюючих кредитів.

Кредити боржників, основні активи яких втрачені чи розташовані на окупованих територіях або в зоні бойових дій, зарезервовані більше ніж на 77%.

чоловіки віком від 25 до 34 років. Нагадаємо, під час війни змінився портрет типового іпотечного позичальника — за кредитами дедалі частіше звертаються молоді сім'ї без дітей. До війни ситуація була протилежною. Позичальник молодшає: зараз за іпотечними кредитами частіше звертаються

Середня сума кредиту, яку просять позичальники, зросла з 0,9 млн грн до 1,6 млн грн, а попит сфокусований на однокімнатних квартирах.

Довідка Finance.ua:

Уряд розробляє декілька пільгових програм, для забезпечення українців доступним житлом. Окрім вже існуючої програми «єОселя», з’являться механізми «Оренда з правом викупу» та «Соціальна оренда».

Найбільше зросли кредити для малих та середніх підприємств. Надалі зростав рівень схвалення заявок для кредитів населенню, найбільше — на іпотеку.



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