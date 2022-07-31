Не отримали платіжки за газ: як самостійно їх створити й оплатити — Finance.ua
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Не отримали платіжки за газ: як самостійно їх створити й оплатити

Особисті фінанси
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Не отримали платіжки за газ: як самостійно їх створити й оплатити
Не отримали платіжки за газ: як самостійно їх створити й оплатити
З 1 червня через складнощі з обслуговуванням та зміною постачальника газу до українських домівок багато хто так і не отримав своєї платіжки за газ. Всі розуміють, що оплачувати доведеться, але як та за якими рахунками — відомо не усім.
У своєму Facebook Нафтогаз пояснив, як сплачувати рахунки та як їх самостійно створювати, якщо платіжка так і не дійшла до свого власника. Самостійно свою суму розрахувати можна, сформувавши рахунок на оплату за допомогою особистого кабінету, у розділі Історія розрахунків або в чат-боті.
Нафтогаз наголосив, що ціни на газ залишаються фіксованими — 7,96 гривень за куб (з урахуванням ПДВ).
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Також компанія нагадала, що кожен новий клієнт має отримати номер особового рахунку.

Для цього необхідно:

  • перейти в чат-бот GASUA у Viber, Telegram або NaftogazGasSupply у Facebook Messenger;
  • ввести ЕІС-код (персональний газовий номер об’єкта газопостачання, який складається з 16 символів — латинських букв та цифр).

Знайти його можна в:

  • особистому кабінеті;
  • контакт-центрі облгазу;
  • рахунку за розподіл або постачання газу;
  • звернувшись до контакт-центру ДК Нафтогаз України.
Що потрібно для легкого створення платіжки? Після отримання особового рахунку можна зареєструватися в особистому кабінеті my.gas.ua. Звідти можна легко отримувати інформацію стосовно своїх рахунків, оплачувати їх. Також за допомогою особистого кабінету можна завантажувати довідку про пільги та субсидії.

Довідка Finance.ua:

  • Україна потребує 8 млрд доларів на закупівлю додаткових обсягів газу для сталого проходження опалювального сезону;
  • українці не залишаться без субсидій в опалювальному сезоні 2022-2023 років, незважаючи на війну з росією;

Що чекає на газотранспортну систему України

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