В «Нафтогазі» роз'яснили, де новим клієнтам отримати рахунок для оплати та довідку про відсутність заборгованості — Finance.ua

В «Нафтогазі» роз'яснили, де новим клієнтам отримати рахунок для оплати та довідку про відсутність заборгованості Вчора 17:00 — Особисті фінанси

В «Нафтогазі» роз'яснили, де новим клієнтам отримати рахунок для оплати та довідку про відсутність заборгованості

В «Нафтогазі України», який з травня поточного року став постачати газ українцям, постачальники яких не можуть виконувати свої зобов’язання перед клієнтами, повідомили , як споживачам отримати рахунок для оплати та довідку про відсутність заборгованості.

«Незважаючи на ухвалене рішення ОГТСУ заднім числом, усі споживачі забезпечені якісним ресурсом і сервісом. Станом на липень 2022 року в надійних партнерів Нафтогазу ви можете отримати послуги», — сказано в повідомленні.

У відділеннях Ощадбанку:

довідка про відсутність заборгованості;

рахунок для оплати.

У мережі відділень ПУМБ:

акт звірки;

довідка про відсутність заборгованості;

договір про реструктуризацію боргу;

зміна власника.

У 18 тисячах терміналів самообслуговування EasyPay:

роздрукувати рахунок за спожитий газ;

роздрукувати в терміналах акт звірки;

отримати довідку про відсутність заборгованості.

Нагадаємо, уперше в історії ринку одночасно сформовано 12 мільйонів 340 тисяч рахунків за газ . З 1 травня 2022 року понад 10 млн українських домогосподарств отримують газ від Нафтогазу. Саме тому, рахунки за спожитий газ у попередньому періоді (травень та червень) мають бути оплачені до ГК «Нафтогаз України».

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