В Нафтогазі повідомили, коли будуть доступні платіжки за газ — Finance.ua

В Нафтогазі повідомили, коли будуть доступні платіжки за газ Вчора 21:00 — Особисті фінанси

Уперше в історії ринку одночасно сформовано 12 мільйонів 340 тисяч рахунків за газ.

Про це повідомили в Нафтогазі.

Компанія продовжує забезпечувати безперебійне газопостачання на більшості території України.

Кому сплачувати рахунки за спожитий газ

З 1 травня 2022 року понад 10 млн українських домогосподарств отримують газ від Нафтогазу. Саме тому, рахунки за спожитий газ у попередньому періоді (травень та червень) мають бути оплачені до ГК «Нафтогаз України».

Читайте також У «Нафтогазі» назвали ціну для нових клієнтів

Як ви отримаєте рахунок за спожитий газ

в особистому кабінеті на my.gas.ua;

у чатботі GASUA у Viber, Telegram та NaftogazGasSupply Facebook Messenger;

на електронну пошту (e-mail);

роздрукувати в терміналах самообслуговування EasyPay.Укрпоштою після 20-го числа поточного місяця, лише в тих регіонах, де відсутні активні бойові дії.

Як заплатити за газ онлайн:

в особистому кабінеті на my.gas.ua;

у чатботі GASUA у Viber, Telegram та NaftogazGasSupply Facebook Messenger;

через сайти та мобільні додатки банків;

за допомогою платіжних систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay, Apple Pay, Google Pay). Офлайн:

через платіжні термінали самообслуговування;

у будь-якому відділенні банку;

через відділення Укрпошти або Нової пошти.

Як формуються платіжки

Формуються платіжки щомісяця 10–12-го числа. Сума до сплати розраховується на основі даних про спожитий газ, які передає ваш оператор ГРМ (облгаз).

Платити за газ — в особистому кабінеті на my.gas.ua або в чатботі GASUA до 15 числа та отримуйте знижку 1 % (ви зможете використати її під час наступного платежу).

Довідка Finance.ua:

У «Нафтогазі України» повідомили важливу інформацію для нових клієнтів — мешканців Черкаської, Тернопільської областей, Києва, Лубен, Мелітополя та Умані. Укладати додаткові договори їм не потрібно, адже перехід відбувся автоматично.

Ціна ресурса залишається незмінною — 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без урахування вартості транспортування).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.