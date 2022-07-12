В Нафтогазі повідомили, коли будуть доступні платіжки за газ — Finance.ua

В Нафтогазі повідомили, коли будуть доступні платіжки за газ
Уперше в історії ринку одночасно сформовано 12 мільйонів 340 тисяч рахунків за газ.
Про це повідомили в Нафтогазі.
Компанія продовжує забезпечувати безперебійне газопостачання на більшості території України.
Кому сплачувати рахунки за спожитий газ
З 1 травня 2022 року понад 10 млн українських домогосподарств отримують газ від Нафтогазу. Саме тому, рахунки за спожитий газ у попередньому періоді (травень та червень) мають бути оплачені до ГК «Нафтогаз України».
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Як ви отримаєте рахунок за спожитий газ
в особистому кабінеті на my.gas.ua;
у чатботі GASUA у Viber, Telegram та NaftogazGasSupply Facebook Messenger;
на електронну пошту (e-mail);
роздрукувати в терміналах самообслуговування EasyPay.Укрпоштою після 20-го числа поточного місяця, лише в тих регіонах, де відсутні активні бойові дії.
Як заплатити за газ онлайн:
в особистому кабінеті на my.gas.ua;
у чатботі GASUA у Viber, Telegram та NaftogazGasSupply Facebook Messenger;
через сайти та мобільні додатки банків;
за допомогою платіжних систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay, Apple Pay, Google Pay). Офлайн:
через платіжні термінали самообслуговування;
у будь-якому відділенні банку;
через відділення Укрпошти або Нової пошти.
Як формуються платіжки
Формуються платіжки щомісяця 10–12-го числа. Сума до сплати розраховується на основі даних про спожитий газ, які передає ваш оператор ГРМ (облгаз).
Платити за газ — в особистому кабінеті на my.gas.ua або в чатботі GASUA до 15 числа та отримуйте знижку 1 % (ви зможете використати її під час наступного платежу).
Довідка Finance.ua:
- У «Нафтогазі України» повідомили важливу інформацію для нових клієнтів — мешканців Черкаської, Тернопільської областей, Києва, Лубен, Мелітополя та Умані. Укладати додаткові договори їм не потрібно, адже перехід відбувся автоматично.
- Ціна ресурса залишається незмінною — 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без урахування вартості транспортування).
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