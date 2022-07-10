У «Нафтогазі» назвали ціну для нових клієнтів — Finance.ua
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У «Нафтогазі» назвали ціну для нових клієнтів

Особисті фінанси
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У «Нафтогазі України» повідомили важливу інформацію для нових клієнтів — мешканців Черкаської, Тернопільської областей, Києва, Лубен, Мелітополя та Умані.
Укладати додаткові договори їм не потрібно, адже перехід відбувся автоматично.
Про це інформує газопостачальник у Facebook.
Ціна ресурса залишається незмінною — 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без урахування вартості транспортування).
Дізнатися номер вашого особового рахунку в ГК «Нафтогаз України» можна кількома шляхами: на сайті gas.ua у розділі «Дізнатись номер рахунку»;
  • у чатботі GASUA у Viber, Telegram і NaftogazGasSupply у Facebook Messenger; телефоном за номерами контакт-центру.
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Є одразу кілька варіантів отримання рахунку за спожите паливо:
  • в особистому кабінеті на my.gas.ua (номер особового рахунку можна отримати на сайті, у чатботі або в контакт-центрі);
  • у чатботі GASUA у Viber, Telegram і NaftogazGasSupply у Facebook Messenger;
  • Укрпоштою після 20-го числа поточного місяця (лише в регіонах, де відсутні активні бойові дії).

Довідка Finance.ua:

  • Тарифи не підвищать: на ринку електроенергії ввели механізм спецзобов’язань. Для стабільного функціонування ринку електроенергії та безперебійного постачання Уряд затвердив постанову про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електроенергії, які її зараз експортують в Європейський Союз.
  • Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» надало роз’яснення щодо нарахувань за теплову енергію для приготування гарячої води та роботу рушникосушарок.
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За матеріалами:
Finance.ua
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