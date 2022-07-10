У «Нафтогазі» назвали ціну для нових клієнтів — Finance.ua

У «Нафтогазі» назвали ціну для нових клієнтів Вчора 16:05 — Особисті фінанси

У «Нафтогазі України» повідомили важливу інформацію для нових клієнтів — мешканців Черкаської, Тернопільської областей, Києва, Лубен, Мелітополя та Умані.

Укладати додаткові договори їм не потрібно, адже перехід відбувся автоматично.

Про це інформує газопостачальник у Facebook.

Ціна ресурса залишається незмінною — 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без урахування вартості транспортування).

Дізнатися номер вашого особового рахунку в ГК «Нафтогаз України» можна кількома шляхами: на сайті gas.ua у розділі «Дізнатись номер рахунку»;

у чатботі GASUA у Viber, Telegram і NaftogazGasSupply у Facebook Messenger; телефоном за номерами контакт-центру.

Є одразу кілька варіантів отримання рахунку за спожите паливо:

в особистому кабінеті на my.gas.ua (номер особового рахунку можна отримати на сайті, у чатботі або в контакт-центрі);

у чатботі GASUA у Viber, Telegram і NaftogazGasSupply у Facebook Messenger;

Укрпоштою після 20-го числа поточного місяця (лише в регіонах, де відсутні активні бойові дії).

Довідка Finance.ua:

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