Тарифи не підвищать: на ринку електроенергії ввели механізм спецзобов'язань — Finance.ua

Тарифи не підвищать: на ринку електроенергії ввели механізм спецзобов'язань Вчора 11:01 — Особисті фінанси

Тарифи не підвищать: на ринку електроенергії ввели механізм спецзобов'язань

Для стабільного функціонування ринку електроенергії та безперебійного постачання Уряд затвердив постанову про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електроенергії, які її зараз експортують в Європейський Союз.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Рекордні ціни на електроенергію в європейських країнах дозволяють українським генеруючим компаніям заробити значні кошти, які ми пропонуємо частково спрямувати на те, аби тарифи для українців залишалися стабільними. — Денис Шмигаль, очільник Уряду.

Як зауважив Шмигаль, Уряд робить усе, аби тарифи на ЖКП, які перебувають у сфері відповідальності Кабінету Міністрів, зокрема, тарифи на електроенергію, залишались стабільними.

«Жодного підвищення для людей зараз не планується і не передбачається», — підкреслив прем’єр.

Довідка Finance.ua:

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