Тарифи не підвищать: на ринку електроенергії ввели механізм спецзобов'язань — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Тарифи не підвищать: на ринку електроенергії ввели механізм спецзобов'язань

Особисті фінанси
223
Тарифи не підвищать: на ринку електроенергії ввели механізм спецзобов'язань
Тарифи не підвищать: на ринку електроенергії ввели механізм спецзобов'язань
Для стабільного функціонування ринку електроенергії та безперебійного постачання Уряд затвердив постанову про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електроенергії, які її зараз експортують в Європейський Союз.
Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Рекордні ціни на електроенергію в європейських країнах дозволяють українським генеруючим компаніям заробити значні кошти, які ми пропонуємо частково спрямувати на те, аби тарифи для українців залишалися стабільними.
— Денис Шмигаль, очільник Уряду.

Як зауважив Шмигаль, Уряд робить усе, аби тарифи на ЖКП, які перебувають у сфері відповідальності Кабінету Міністрів, зокрема, тарифи на електроенергію, залишались стабільними.
«Жодного підвищення для людей зараз не планується і не передбачається», — підкреслив прем’єр.

Довідка Finance.ua:

  • під час дії воєнного стану заборонено відключати споживачіввід будь-яких комунальних послуг за несплату, а також нараховувати пеню і інші види штрафів. Однак, коли воєнний стан завершиться, за комунальні послуги доведеться розраховуватись;
  • Верховна Рада пропонує звільнити внутрішньо переміщених осіб (ВПО) від оплати за проживання та комунальні послуги у місцях їх компактного поселення;
  • Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» надало роз’яснення щодо нарахувань за теплову енергію для приготування гарячої води та роботу рушникосушарок.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.