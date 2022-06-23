Небезпечні борги за комуналку: за яку суму українців можуть відключити від послуг — Finance.ua

Небезпечні борги за комуналку: за яку суму українців можуть відключити від послуг Вчора 09:03 — Особисті фінанси

Небезпечні борги за комуналку: за яку суму українців можуть відключити від послуг

Деякі споживачі звикли накопичувати борги за комунальні послуги, а під час війни ця проблема стала просто катастрофічною.

«Сьогодні» запитали в експертки і дізналися, чи існує якась сума заборгованості, після якої вас можуть відключити від надання послуги.

За словами координаторки житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі «Опора» Тетяни Бойко, під час дії воєнного стану заборонено відключати споживачів від будь-яких комунальних послуг за несплату, а також нараховувати пеню і інші види штрафів.

«Однак я закликаю не зловживати цим, оскільки закінчиться воєнний стан і за комунальні послуги доведеться розраховуватись. Це можуть не робити тільки ті люди, чиє нерухоме майно знищено», — каже експертка.

Тож накопичений борг з вас не спишуть просто так і після війни з цим будуть проблеми. Якоїсь конкретної суми заборгованості, після якої обов’язково мають припинити надання послуги, у законодавстві не прописано, розповідає Тетяна Бойко, так само, як і немає суми, за якої надавач послуг має звернутися до суду.

«Зазвичай це вже така сума, з якою можна йти до суду. Оскільки суд — це завжди додаткові витрати, тобто зазвичай ця сума вже перевалювала за 100 тисяч гривень, але я не раджу навіть близько думати про те, щоб зловживати цим», — радить Бойко.

Як відбувається ця процедура?

Спочатку виконавець має надіслати боржнику письмове повідомлення із вимогою сплатити борг. На нього потрібно відреагувати у зазначений час, якщо ви цього не зробите, то виконавець може вдатися до припинення надання послуги або звернутися до суду за стягненням боргу.

Зазвичай ці процеси відбуваються паралельно, але про це можна буде говорити лише після війни.

«Але якщо ви отримали повідомлення і якимось чином відреагували, у вас принаймні почався діалог і є можливість відтермінувати цей процес. Наприклад, можна укласти договір про реструктуризацію і розбити свій величезний борг на більш прийнятні частини», — радить експертка боржникам.

Погрожують відключити послуги під час війни

Читачка «Сьогодні» розповіла редакції про те, що представники ЖЕКу, що обслуговує її житловий комплекс, погрожують мешканцям із боргами за коммуналку.

Українцям обіцяють «відрізати» певні комунальні послуги, якщо ті не погасять борг. За словами Тетяни Бойко — це порушує закон, адже під час війни заборонено, як відключати послугу, так і вимагати за неї борг. Однак є ще й інший бік медалі.

«Треба розуміти, що ніхто не повинен безкоштовно працювати. Я вважаю, що комунальники теж герої на цій війні. Ми бачили, що навіть у напівокупованих містах вивозилось сміття, була вода, швидко відновлювались електромережі і газові труби, хтось все це робив», — розповідає експертка.

Бойко наголосила на тому, що оплата комунальних послуг — це теж внесок в наближення перемоги у війні та відбудову інфраструктури, який може зробити майже кожен. Тож наразі це питання до свідомості людей.

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