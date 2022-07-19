Для опалювального сезону Україна потребує $8 мільярдів: у "Нафтогазі" розкрили деталі — Finance.ua

Для опалювального сезону Україна потребує $8 мільярдів: у "Нафтогазі" розкрили деталі Вчора 10:42 — Енергетика

Для опалювального сезону Україна потребує $8 мільярдів: у "Нафтогазі" розкрили деталі

Україна потребує 8 млрд доларів на закупівлю додаткових обсягів газу для сталого проходження опалювального сезону.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

За словами Вітренка, до початку опалювального сезону в українські газосховища необхідно закачати 15 млрд кубометрів газу.

«Уряд вирішив „підстрахуватися“ та мати більше газу в запасі на зиму і додатково закачати 4 млрд кубометрів. Це коштуватиме приблизно 8 млрд доларів», — повідомив він.

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Вітренко додав, що компанія працює з урядом, аби переконати міжнародних кредиторів надати Україні відповідні позики на закупівлю додаткових обсягів газу.

За словами Вітренка, у міжнародних партнерів є розуміння ситуації з ціноутворенням на газ в Україні. За фінансовими підсумками 2021 року, підтвердженими міжнародними аудиторами, «Нафтогаз України» є прибутковою компанією, відповідно платоспроможною. Але компанія звернулась з проханням до міжнародних кредиторів відкласти термін виплат за єврооблігаціями.

«Питання тільки в тому, чи погодяться наші кредитори допомогти населенню саме таким чином», — додав керівник «Нафтогазу».

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Він пояснив, що після ухвалення законопроекту щодо фінансування газового ринку «Нафтогаз» зможе отримати субсидії від держави та здійснити виплати за єврооблігаціями пізніше.

Також, за його словами, після війни Україна зможе перейти до системи ринкового ціноутворення на газ.

«Ті споживачі, які не зможуть оплачувати ринкову ціну, будуть отримувати субсидії», — зазначив Вітренко.

Крім того, Вітренко повідомив, що під час обговорення з партнерами зі США питання про надання Україні ленд-лізу він запропонував включити у цю програму фінансування імпорту газу.

«Уряд США позитивно відреагував на відповідну пропозицію. Але чіткої відповіді ми не отримали», — зазначив Вітренко.

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УНІАН За матеріалами:

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