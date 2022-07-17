У Мінрегіоні повідомили, від яких складових залежить опалювальний сезон — Finance.ua

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У Мінрегіоні повідомили, від яких складових залежить опалювальний сезон

Казна та Політика
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У Мінрегіоні повідомили, від яких складових залежить опалювальний сезон
У Мінрегіоні повідомили, від яких складових залежить опалювальний сезон
Наразі в середньому вже на третину виконані роботи з підготовки об’єктів теплопостачання, житлового фонду та об’єктів соціальної сфери до опалювального сезону.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України
Станом на 12 липня внаслідок проведення військових дій, спричинених повномасштабним вторгненням росії на територію України, було уражено 345 об’єктів критичної інфраструктури у сфері теплопостачання, а саме: 336 котелень (324 пошкоджено і 12 зруйновано) та 8 ТЕЦ (4 зруйновано і 4 пошкоджено) та пошкоджено 1 ТЕС.
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Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов зазначив, що опалювальний сезон залежить від декількох складових, зокрема важливими є цінова стабільність, забезпечення енергоресурсами, технічний стан обладнання та наявність резервного обладнання.
Міністр вкотре наголосив, що тарифи на тепло не змінюватимуться.
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«Від Міненерго ми почули запевнення в достатньому поточному обсязі ресурсів, який дає можливість почати опалювальний сезон, а також у наявності спроможностей відповідного рівня, щоб його пройти. Водночас я планую зустрітися з усіма очільниками областей і мерами міст, де існує система централізованого теплопостачання. Обговоримо готовність кожного міста до опалювального сезону. Давайте готуватися разом!» — резюмував Олексій Чернишов.
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За матеріалами:
Finance.ua
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