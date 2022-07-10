Експерт дав поради, як підготуватися до опалювального сезону — Finance.ua

Експерт дав поради, як підготуватися до опалювального сезону Вчора 21:00 — Енергетика

В Україні під час опалювального сезону 2022/2023 можуть зменшити температуру теплоносія.

У результаті в квартирах замість 18-20 градусів температура повітря буде на рівні 16-18 градусів.

Для того щоб не залишитись взимку без тепла, українцям варто: викликати електрика та перевірити стан електромережі, викликати регулювальника вікон або замінити склопакети.

Холодна зима завжди супроводжується збільшенням споживання електроенергії. При цьому електромережі не розраховані на високе споживання «струму» — як результат, відбуваються замикання, загоряння та пожежі.

Тому вже зараз у кожному будинку (крім новобудов) необхідно:

звернутися до управляючої компанії для того, щоб електрик обстежив стан електропроводки в будинку;

замінити, відрегулювати чи утеплити вікна.

Склопакети значно подорожчали через зростання попиту. А з похолоданням купити їх буде ще складніше. Тому замовити нове вікно краще зараз. Якщо у вас вже встановлено металопластикове вікно — варто запросити майстра для регулювання (краще робити це перед початком опалювального сезону).

Заміна всіх вікон у під’їзді, утеплення вхідних дверей дозволять зберегти температуру в будинку. Проте справді вплинути на ситуацію може комплексна енергомодернізація. Для цього необхідно створити ОСББ, крім того, доведеться подавати заявку на грант або брати пільговий кредит. А в ситуації, коли будь-якої миті ракети російських окупантів можуть потрапити в ту чи іншу частину країни і зруйнувати кожну багатоповерхівку, не найвдаліший момент для капітальних вкладень.

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21 червня Міністерство енергетики повідомило, що США допоможуть Україні у підготовці до опалювального сезону 2022/2023 років.

8 червня Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів забезпечити незмінність тарифів для населення на газ та електроенергію протягом опалювального сезону 2022/23.

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