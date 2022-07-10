Експерт дав поради, як підготуватися до опалювального сезону — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Експерт дав поради, як підготуватися до опалювального сезону

Енергетика
1037
Експерт дав поради, як підготуватися до опалювального сезону
В Україні під час опалювального сезону 2022/2023 можуть зменшити температуру теплоносія.
У результаті в квартирах замість 18-20 градусів температура повітря буде на рівні 16-18 градусів.
Для того щоб не залишитись взимку без тепла, українцям варто: викликати електрика та перевірити стан електромережі, викликати регулювальника вікон або замінити склопакети.
Холодна зима завжди супроводжується збільшенням споживання електроенергії. При цьому електромережі не розраховані на високе споживання «струму» — як результат, відбуваються замикання, загоряння та пожежі.
Тому вже зараз у кожному будинку (крім новобудов) необхідно:
  • звернутися до управляючої компанії для того, щоб електрик обстежив стан електропроводки в будинку;
  • замінити, відрегулювати чи утеплити вікна.
Склопакети значно подорожчали через зростання попиту. А з похолоданням купити їх буде ще складніше. Тому замовити нове вікно краще зараз. Якщо у вас вже встановлено металопластикове вікно — варто запросити майстра для регулювання (краще робити це перед початком опалювального сезону).
Заміна всіх вікон у під’їзді, утеплення вхідних дверей дозволять зберегти температуру в будинку. Проте справді вплинути на ситуацію може комплексна енергомодернізація. Для цього необхідно створити ОСББ, крім того, доведеться подавати заявку на грант або брати пільговий кредит. А в ситуації, коли будь-якої миті ракети російських окупантів можуть потрапити в ту чи іншу частину країни і зруйнувати кожну багатоповерхівку, не найвдаліший момент для капітальних вкладень.
Читайте також
21 червня Міністерство енергетики повідомило, що США допоможуть Україні у підготовці до опалювального сезону 2022/2023 років.
8 червня Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів забезпечити незмінність тарифів для населення на газ та електроенергію протягом опалювального сезону 2022/23.
Порівняти і підібрати кредит можна тут 💰
За матеріалами:
Українські Новини
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.