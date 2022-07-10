Україна може збільшити пропускну спроможність електроенергії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна може збільшити пропускну спроможність електроенергії

Енергетика
271
Україна може збільшити пропускну спроможність електроенергії
Україна може збільшити пропускну спроможність електроенергії
Україна прагне у перспективі довести пропускну спроможність для експорту електроенергії у країни Європи до 6ГВт.
Про це йдеться на Урядовому порталі.
Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що зараз Україна вже маємо технічні можливості експортувати близько 1700 МВт.
Він також додав, що частка «зеленої» електроенергії в енергоміксі України складає близько 70%, тоді як середній показник у країнах Європи — 63%.
Нагадаємо, Україна приєдналася до енергомережі Європи ENTSO-E, завдяки чому електроенергія, що виробляється в Україні, зможе реалізовуватися на європейському ринку.
Міністр фінансів Болгарії Асен Васильєв висловив готовність внести до порядку денного уряду розгляд питання про закупівлю виробленої Україною електроенергії.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.