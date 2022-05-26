НБУ «відпустив» курс продажу валют: що змінилось і чому IT-спеціалісти незадоволені — Finance.ua

НБУ «відпустив» курс продажу валют: що змінилось і чому IT-спеціалісти незадоволені

Вчора 09:04 — Валюта

НБУ «відпустив» курс продажу валют: що змінилось і чому IT-спеціалісти незадоволені

У п’ятницю, 20 травня, на сайті Національного банку України з’явилося повідомлення про внесення чергових змін до умов роботи валютного ринку. Зокрема, Національний банк скасував обмеження, згідно з яким банки мали право продавати готівкову валюту клієнтам за курсом, який не перевищує офіційний курс НБУ більше ніж на 10%.

Тобто раніше курс продажу готівкового долара в касах банківських відділень не міг бути вищим за 32,18 гривні, притім що буквально минулого тижня долар у небанківських обмінниках столиці подорожчав до 38 гривень. А в інших містах сягав навіть 40 гривень. Відтепер і банки могли встановлювати ринкові курси, чим вони і скористалися.

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Вже з понеділка, 23 травня, банки почали встановлювати нові (вищі) курси купівлі-продажу іноземних валют, і в них нарешті знову можна купити долари і євро.

Що зробили банки. З понеділка банки підвищили курси не лише для готівкового валютообміну, а й для карткових операцій. Зокрема Таскомбанк підняв його до 36 гривень за 1 долар, Акордбанк — до 36,8 гривень за 1 долар, а банк Форвард у вівторок, 24 травня — до 38 гривень. У результаті у тих, хто розраховувався в магазинах за кордоном картками цих банків, витрати зросли на 10-15%.

Показовою стала поведінка найбільшого банку країни — ПриватБанку. Як повідомив член наглядової ради банку Роман Сульжик, ПриватБанк ухвалив рішення зберегти курс конвертації гривні в іноземну валюту за його картками за межами України, який діяв до скасування Національним банком обмежень.

Що на міжбанку. Знімаючи обмеження щодо готівкового валютообміну, Національний банк не вжив жодних дій щодо роботи міжбанківського валютного ринку. Курс долара, за яким проводяться всі операції на міжбанку, залишився без змін: 29,2549/29,5475 гривні.

Чому незадоволені IT-спеціалісти. Одними з перших, хто вважав себе незаслужено скривдженими, стали працівники IT-галузі.

По суті, заробляючи для країни валюту, вони змушені, з одного боку, продавати зароблену валюту за низьким курсом, а з іншого — купувати готівкову валюту або розраховуватися картками за кордоном за курсом, що на 25% перевищує курс продажу.

Асоціація «IT Ukraine», що об’єднує понад 110 компаній та 77 тис. українських IT-фахівців, звернулася до Правління Національного банку України з відкритим листом-пропозицією:

встановити такий режим валютного курсу, який враховуватиме інтереси експортних галузей та дозволить у короткі терміни повернутися до плаваючого курсу;

дозволити експортерам продаж частини валютної виручки за комерційним курсом із поступовим збільшенням цієї частини;

зберегти можливість розрахунків кредитними/депозитними картками та зняття готівки за кордоном за офіційним курсом НБУ +10% у межах еквівалента 50 тис. гривень на місяць. І дозволити банкам застосовувати комерційний курс лише понад цей обсяг, але вже без обмежень у сумі.

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