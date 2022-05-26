НБУ «відпустив» курс продажу валют: що змінилось і чому IT-спеціалісти незадоволені — Finance.ua
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НБУ «відпустив» курс продажу валют: що змінилось і чому IT-спеціалісти незадоволені

Вчора 09:04Валюта
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НБУ «відпустив» курс продажу валют: що змінилось і чому IT-спеціалісти незадоволеніНБУ «відпустив» курс продажу валют: що змінилось і чому IT-спеціалісти незадоволені
У п’ятницю, 20 травня, на сайті Національного банку України з’явилося повідомлення про внесення чергових змін до умов роботи валютного ринку. Зокрема, Національний банк скасував обмеження, згідно з яким банки мали право продавати готівкову валюту клієнтам за курсом, який не перевищує офіційний курс НБУ більше ніж на 10%.
Про це сказано в матеріалі Finance.ua Нацбанк «відпустив» валюту: що змінилося.
Тобто раніше курс продажу готівкового долара в касах банківських відділень не міг бути вищим за 32,18 гривні, притім що буквально минулого тижня долар у небанківських обмінниках столиці подорожчав до 38 гривень. А в інших містах сягав навіть 40 гривень. Відтепер і банки могли встановлювати ринкові курси, чим вони і скористалися.
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Вже з понеділка, 23 травня, банки почали встановлювати нові (вищі) курси купівлі-продажу іноземних валют, і в них нарешті знову можна купити долари і євро.
Що зробили банки. З понеділка банки підвищили курси не лише для готівкового валютообміну, а й для карткових операцій. Зокрема Таскомбанк підняв його до 36 гривень за 1 долар, Акордбанк — до 36,8 гривень за 1 долар, а банк Форвард у вівторок, 24 травня — до 38 гривень. У результаті у тих, хто розраховувався в магазинах за кордоном картками цих банків, витрати зросли на 10-15%.
Показовою стала поведінка найбільшого банку країни — ПриватБанку. Як повідомив член наглядової ради банку Роман Сульжик, ПриватБанк ухвалив рішення зберегти курс конвертації гривні в іноземну валюту за його картками за межами України, який діяв до скасування Національним банком обмежень.
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Що на міжбанку. Знімаючи обмеження щодо готівкового валютообміну, Національний банк не вжив жодних дій щодо роботи міжбанківського валютного ринку. Курс долара, за яким проводяться всі операції на міжбанку, залишився без змін: 29,2549/29,5475 гривні.
Чому незадоволені IT-спеціалісти. Одними з перших, хто вважав себе незаслужено скривдженими, стали працівники IT-галузі.
По суті, заробляючи для країни валюту, вони змушені, з одного боку, продавати зароблену валюту за низьким курсом, а з іншого — купувати готівкову валюту або розраховуватися картками за кордоном за курсом, що на 25% перевищує курс продажу.
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Асоціація «IT Ukraine», що об’єднує понад 110 компаній та 77 тис. українських IT-фахівців, звернулася до Правління Національного банку України з відкритим листом-пропозицією:
  • встановити такий режим валютного курсу, який враховуватиме інтереси експортних галузей та дозволить у короткі терміни повернутися до плаваючого курсу;
  • дозволити експортерам продаж частини валютної виручки за комерційним курсом із поступовим збільшенням цієї частини;
  • зберегти можливість розрахунків кредитними/депозитними картками та зняття готівки за кордоном за офіційним курсом НБУ +10% у межах еквівалента 50 тис. гривень на місяць. І дозволити банкам застосовувати комерційний курс лише понад цей обсяг, але вже без обмежень у сумі.

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За матеріалами: Finance.ua
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