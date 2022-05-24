ПриватБанк збереже «картковий» курс за кордоном незважаючи на скасування Нацбанком ліміту — Finance.ua

ПриватБанк збереже «картковий» курс за кордоном незважаючи на скасування Нацбанком ліміту

Вчора 14:03 — Фінтех і Картки

ПриватБанк збереже «картковий» курс за кордоном незважаючи на скасування Нацбанком ліміту

Державний ПриватБанк, найбільший банк на українському ринку, збереже курс конвертації гривні в іноземну валюту за його картками за межами країни, який діяв до скасування Національним банком обмежень на верхню межу такого курсу.

Про це повідомив член наглядової ради банку Роман Сульжик.

«Приват не поміняв „картковий“ курс і не збирається цього робити», — написав він у дискусії в Facebook.

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Сульжик уточнив, що вже обговорив це питання з Головою правління банку Герхардом Бьошем.

«Якщо інші банки вирішать підвищити курс, думаю, це тільки приведе до збільшення кількості наших клієнтів», — додав член наглядової ради держбанку.

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Як повідомлялося, НБУ з 21 травня скасував верхній ліміт курсу продажу готівкової валюти банками в Україні, так і курсу конвертації гривні в іноземну валюту за їхніми картками за межами країни. Раніше стелю такого курсу становив зафіксований в перший день війни офіційний курс гривні плюс 10%, або 32,18 грн/$1. Стеля для інших валют розраховувалася за крос-курсом до долара. Водночас на «чорному» ринку, що виник на початку війни після заборони Нацбанку на продаж валюти, курс в останні дні досяг 37-38 грн/$1.

У ПриватБанку до скасування обмежень заявлений курс конвертації становив 32,05 грн/$1. У monobank, який також надає послугу віддаленого відкриття карти, курс дорівнював 31,5 грн/$1, а після зняття обмежень піднявся до 32 грн/$1.

Водночас низка банків скористалися скасуванням стелі і суттєво підвищили «карткові» курси. Так, Кредобанк підняв його до 33,5 грн/$1, Таскомбанк і банк «Конкорд» — до 36 грн/$1, а Акордбанк — до 36,8 грн/$1.

Довідка Finance.ua:

у свою чергу Гороховський негативно висловився про рішення НБУ скасувати єдиний курс долара;

IT-спільнота України також незадоволена останніми змінами щодо валютного регулювання від Нацбанку;



Тимофій Милованов наголосив, що є дві фундаментальні речі, які вплинуть на спроможність Нацбанку підтримувати курс долара.



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