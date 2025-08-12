НБУ повідомив кількість страховиків та банків в Україні — Finance.ua

НБУ повідомив кількість страховиків та банків в Україні
Кількість страхових компаній України у липні 2025 року скоротилось на одну і станом на кінець місяця на ринку працював 51 ризиковий страховик, 10 — зі страхування життя, а також ще один зі спеціальним статусом — «Експортно-кредитне агентство» (ЕКА).
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Кількість банків не змінилась та становить 60.
Кількість страхових та/або перестрахових брокерів також не змінилась і та становила 44.
Загалом кількість учасників небанківського фінансового ринку країни за минулий місяць скоротилася до 799 із 812 на початок місяця.
НБУ повідомляє, що у липні він анулював ліцензії за ініціативою заявника одній фінансовій компанії, примусово — восьми фінансовим компаніям, одному ризиковому страховику, трьом кредитним спілкам.
Станом на 1 серпня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг також працювали:
- 423 фінансові компанії (було 432),
- 90 кредитних спілок (було 93),
- 105 ломбардів, один лізингодавець,
- 74 колекторські компанії (кількість не змінилась).
Кількість банківських груп збільшилось на одну — до 16, небанківських фінансових груп як і було — 40, платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні — 15 та 10 міжнародних (було 12), платіжних установ — 17 (було 18), фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг — 12, один банк-емітент електронних грошей та один оператор поштового зв’язку.
