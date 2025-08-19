multi від Finance.ua та Minfin.com.ua — фінансовий супермаркет у смартфоні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

multi від Finance.ua та Minfin.com.ua — фінансовий супермаркет у смартфоні

Валюта
29
multi від Finance.ua та Minfin.com.ua — фінансовий супермаркет у смартфоні
multi від Finance.ua та Minfin.com.ua — фінансовий супермаркет у смартфоні
multi — мобільний застосунок від Finance.ua та Minfin.com.ua, який робить керування фінансами простим і комфортним, зібравши важливі фінансові послуги для українців в одному місці.
З застосунком multi ви зможете:
🚘Оформити страховку
Обирайте, купуйте за вигідною ціною та зберігайте поліс прямо в застосунку
✔️Стежити за курсами
Отримуйте актуальні курси валют і криптовалют у зручному форматі — в будь-який момент
💵Бронювати валюту
Фіксуйте курс заздалегідь та обмінюйте гроші без ризику втрат через коливання
🏛Шукати обмінники та відділення
Знаходьте найближчі пункти обміну валют та відділення банків на інтерактивній мапі
📲Додати віджети з курсами
Налаштуйте віджети, щоб бачити актуальні курси просто на головному екрані смартфона
💳Швидко оформити кредит
Оформлюйте кредити швидко та без зайвих документів
🎁Отримувати кешбек
Купуйте в улюблених магазинах і повертайте частину витрачених грошей назад
Дізнайтеся детальніше про multi та відкривайте для себе його можливості 👇

Дізнатися детальніше

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems