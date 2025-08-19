multi від Finance.ua та Minfin.com.ua — фінансовий супермаркет у смартфоні Сьогодні 15:33 — Валюта

multi від Finance.ua та Minfin.com.ua — фінансовий супермаркет у смартфоні

multi — мобільний застосунок від Finance.ua та Minfin.com.ua, який робить керування фінансами простим і комфортним, зібравши важливі фінансові послуги для українців в одному місці.

З застосунком multi ви зможете:

🚘Оформити страховку

Обирайте, купуйте за вигідною ціною та зберігайте поліс прямо в застосунку

✔️Стежити за курсами

Отримуйте актуальні курси валют і криптовалют у зручному форматі — в будь-який момент

💵Бронювати валюту

Фіксуйте курс заздалегідь та обмінюйте гроші без ризику втрат через коливання

🏛Шукати обмінники та відділення

Знаходьте найближчі пункти обміну валют та відділення банків на інтерактивній мапі

📲Додати віджети з курсами

Налаштуйте віджети, щоб бачити актуальні курси просто на головному екрані смартфона

💳Швидко оформити кредит

Оформлюйте кредити швидко та без зайвих документів

🎁Отримувати кешбек

Купуйте в улюблених магазинах і повертайте частину витрачених грошей назад

Дізнайтеся детальніше про multi та відкривайте для себе його можливості 👇

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.