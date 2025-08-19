multi від Finance.ua та Minfin.com.ua — фінансовий супермаркет у смартфоні
multi — мобільний застосунок від Finance.ua та Minfin.com.ua, який робить керування фінансами простим і комфортним, зібравши важливі фінансові послуги для українців в одному місці.
З застосунком multi ви зможете:
🚘Оформити страховку
Обирайте, купуйте за вигідною ціною та зберігайте поліс прямо в застосунку
✔️Стежити за курсами
Отримуйте актуальні курси валют і криптовалют у зручному форматі — в будь-який момент
💵Бронювати валюту
Фіксуйте курс заздалегідь та обмінюйте гроші без ризику втрат через коливання
🏛Шукати обмінники та відділення
Знаходьте найближчі пункти обміну валют та відділення банків на інтерактивній мапі
📲Додати віджети з курсами
Налаштуйте віджети, щоб бачити актуальні курси просто на головному екрані смартфона
💳Швидко оформити кредит
Оформлюйте кредити швидко та без зайвих документів
🎁Отримувати кешбек
Купуйте в улюблених магазинах і повертайте частину витрачених грошей назад
Дізнайтеся детальніше про multi та відкривайте для себе його можливості 👇
Дізнатися детальніше
Поділитися новиною
Також за темою
multi від Finance.ua та Minfin.com.ua — фінансовий супермаркет у смартфоні
Гривня зміцнилася до чотиримісячного максимуму — аналітики оцінили дії НБУ
Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки
Яким буде курс долара та євро до кінця 2025 року: прогноз банкіра
Подорож Європою: де вигідно платити в євро, а де краще мати місцеву валюту
Українці у липні збільшили чисту купівлю готівкового євро