НБУ опублікував перелік важливих обʼєктів платіжної інфраструктури в Україні — Finance.ua

НБУ опублікував перелік важливих обʼєктів платіжної інфраструктури в Україні
Національний банк у межах реалізації функції оверсайта за результатами моніторингу діяльності у 2024 році визначив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні.
Про це повідомила пресслужба регулятора.
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Зазначається, що єдиною системно важливою платіжною системою як і в попередні роки стала Система електронних платежів (СЕП) Національного банку України.
До категорії важливих платіжних систем віднесено п’ять платіжних систем, а саме:
- «MasterCard», MasterCard International Incorporated, США;
- «Visa», Visa International Service Association, США;
- «PrivatMoney», АТ КБ «ПриватБанк», Україна;
- «NovaPay», ТОВ «НоваПей», Україна;
- «Фінансовий світ», ТОВ «Українська платіжна система», Україна.
За результатами 2024 року визначені також три важливі технологічні оператори платіжних послуг: ТОВ «Ейсі Дісі Процессінг», ПрАТ «Український процесінговий центр» та ТОВ «ТАС Лінк».
Зауважується, що розподіл об’єктів платіжної інфраструктури за категоріями важливості здійснюється регулятором згідно з міжнародною практикою для підвищення їх надійності й ефективності, а також приведення їх діяльності у відповідність до міжнародних стандартів оверсайта.
До важливих об’єктів оверсайта установлені підвищені вимоги щодо безперервності діяльності, управління та організації діяльності, системи управління ризиками тощо.
Нагадаємо, у 2024 році у межах України здійснено понад 3,6 млрд платіжних операцій, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу та прямого дебету.
Національний банк готовий скасувати обмеження у 150 000 грн на вихідні перекази з картки на картку через один-два місяці. Але для цього банки мають продемонструвати готовність самостійно виявляти ризикових клієнтів.
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