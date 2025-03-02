НБУ опублікував перелік важливих обʼєктів платіжної інфраструктури в Україні — Finance.ua

НБУ опублікував перелік важливих обʼєктів платіжної інфраструктури в Україні Сьогодні 14:12 — Казна та Політика

НБУ опублікував перелік важливих обʼєктів платіжної інфраструктури в Україні

Національний банк у межах реалізації функції оверсайта за результатами моніторингу діяльності у 2024 році визначив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

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Зазначається, що єдиною системно важливою платіжною системою як і в попередні роки стала Система електронних платежів (СЕП) Національного банку України.

До категорії важливих платіжних систем віднесено п’ять платіжних систем, а саме:

«MasterCard», MasterCard International Incorporated, США;

«Visa», Visa International Service Association, США;

«PrivatMoney», АТ КБ «ПриватБанк», Україна;

«NovaPay», ТОВ «НоваПей», Україна;

«Фінансовий світ», ТОВ «Українська платіжна система», Україна.

За результатами 2024 року визначені також три важливі технологічні оператори платіжних послуг: ТОВ «Ейсі Дісі Процессінг», ПрАТ «Український процесінговий центр» та ТОВ «ТАС Лінк».

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Зауважується, що розподіл об’єктів платіжної інфраструктури за категоріями важливості здійснюється регулятором згідно з міжнародною практикою для підвищення їх надійності й ефективності, а також приведення їх діяльності у відповідність до міжнародних стандартів оверсайта.

До важливих об’єктів оверсайта установлені підвищені вимоги щодо безперервності діяльності, управління та організації діяльності, системи управління ризиками тощо.

Нагадаємо, у 2024 році у межах України здійснено понад 3,6 млрд платіжних операцій, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу та прямого дебету.

Національний банк готовий скасувати обмеження у 150 000 грн на вихідні перекази з картки на картку через один-два місяці. Але для цього банки мають продемонструвати готовність самостійно виявляти ризикових клієнтів.

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