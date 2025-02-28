В Revolut відреагували на претензії НБУ — Finance.ua

В Revolut відреагували на претензії НБУ Сьогодні 12:00 — Фондовий ринок

В Revolut відреагували на претензії НБУ

У Revolut заявили, що приділяють «пріоритетну увагу дотриманню локальних нормативних вимог» і провели ґрунтовну оцінку перед наданням послуг резидентам України.

Про це повідомляє dev.ua.

Нагадаємо, 27 лютого Національний банк України випустив заяву , щодо виходу на український банківський ринок необанку Revolut, в якій наголосив на необхідності ліцензування.

В регуляторі відзначили, що наразі Revolut не отримував жодних ліцензій або дозволів від Національного банку України, не подавав відповідних заявок і не проходить процедуру ліцензування діяльності.

Як відреагували в Revolut

«Revolut приділяє пріоритетну увагу дотриманню локальних нормативних вимог і провів ґрунтовну оцінку перед наданням послуг резидентам України на транскордонній основі. Наразі Revolut надає послуги українським клієнтам через Revolut Bank UAB, що базується в Литві та перебуває під наглядом Європейського Центрального Банку та Банку Литви. Ми пропонуємо лише рахунки в ЄС і не плануємо відкривати українські рахунки без додаткового дозволу. Revolut вже надає послуги сотням тисяч українських клієнтів у Європейському Союзі та за його межами. Ми пропонуємо миттєві платежі без комісії між користувачами Revolut, що об’єднують українські родини по всьому світу. Раніше ми повідомили українського регулятора про наші плани в Україні та в перспективі прагнемо отримати українську банківську ліцензію, тісно співпрацюючи з НБУ, щоб запропонувати українцям ще більше інноваційних фінансових послуг», — заявили в компанії.

Довідка Finance.ua:

11 лютого в Україні став доступним застосунок британської FinTech-компанії Revolut;

керівник запуску нових ринків Revolut Дмитро Стрельчук розповів, що компанія прагне отримати українську банківську ліцензію, щоб додати гривневі картки в застосунок. Наразі Revolut не має лімітів, які є в Україні (наприклад, обмеження в 100 000 грн на переказ валюти за кордон на місяць), оскільки це європейський банківський рахунок, хоча ліміти можуть спрацювати на стороні українських банків.

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