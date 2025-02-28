В Revolut відреагували на претензії НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Revolut відреагували на претензії НБУ

Фондовий ринок
188
В Revolut відреагували на претензії НБУ
В Revolut відреагували на претензії НБУ
У Revolut заявили, що приділяють «пріоритетну увагу дотриманню локальних нормативних вимог» і провели ґрунтовну оцінку перед наданням послуг резидентам України.
Про це повідомляє dev.ua.
Нагадаємо, 27 лютого Національний банк України випустив заяву, щодо виходу на український банківський ринок необанку Revolut, в якій наголосив на необхідності ліцензування.
В регуляторі відзначили, що наразі Revolut не отримував жодних ліцензій або дозволів від Національного банку України, не подавав відповідних заявок і не проходить процедуру ліцензування діяльності.

Як відреагували в Revolut

«Revolut приділяє пріоритетну увагу дотриманню локальних нормативних вимог і провів ґрунтовну оцінку перед наданням послуг резидентам України на транскордонній основі. Наразі Revolut надає послуги українським клієнтам через Revolut Bank UAB, що базується в Литві та перебуває під наглядом Європейського Центрального Банку та Банку Литви. Ми пропонуємо лише рахунки в ЄС і не плануємо відкривати українські рахунки без додаткового дозволу. Revolut вже надає послуги сотням тисяч українських клієнтів у Європейському Союзі та за його межами. Ми пропонуємо миттєві платежі без комісії між користувачами Revolut, що об’єднують українські родини по всьому світу. Раніше ми повідомили українського регулятора про наші плани в Україні та в перспективі прагнемо отримати українську банківську ліцензію, тісно співпрацюючи з НБУ, щоб запропонувати українцям ще більше інноваційних фінансових послуг», — заявили в компанії.

Довідка Finance.ua:

  • 11 лютого в Україні став доступним застосунок британської FinTech-компанії Revolut;
  • керівник запуску нових ринків Revolut Дмитро Стрельчук розповів, що компанія прагне отримати українську банківську ліцензію, щоб додати гривневі картки в застосунок. Наразі Revolut не має лімітів, які є в Україні (наприклад, обмеження в 100 000 грн на переказ валюти за кордон на місяць), оскільки це європейський банківський рахунок, хоча ліміти можуть спрацювати на стороні українських банків.

🧐 Revolut в Україні? Які можливості може відкрити один з провідних фінтех стартапів світу

За матеріалами:
dev.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.