НБУ оновив підходи до непрацюючих активів — Finance.ua

НБУ оновив підходи до непрацюючих активів Сьогодні 14:32 — Казна та Політика

НБУ оновив підходи до непрацюючих активів

Національний банк у межах реалізації євроінтеграційного курсу України затвердив зміни до низки нормативно-правових актів для забезпечення їх відповідності вимогам законодавства Європейського Союзу щодо визначення непрацюючих активів.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

З цією метою запроваджено термін «непрацюючі активи». Надалі до непрацюючих активів банку, крім тих, для яких встановлено ознаку дефолту, належатимуть:

придбані або створені знецінені фінансові активи;

реструктуризовані активи, за якими після припинення їх визнання непрацюючими банк здійснив повторну реструктуризацію та/або за якими наявне прострочення погашення боргу більше 30 календарних днів.

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Відповідно, в Положенні про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями термін «непрацюючі активи» замінено на термін «дефолтні активи» для забезпечення відповідності визначення дефолту положенням статті 178 «Дефолт боржника» Регламенту ЄС № 575/2013.

Змінами також визначено умови припинення визнання активів непрацюючими та дефолтними. Окрему увагу приділено реструктуризованим активам, зважаючи на підвищені ризики таких активів і підхід у європейському законодавстві.

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Відповідно до змін, зокрема для припинення визнання непрацюючим реструктуризованого активу, мають бути дотримані такі умови:

від дати реструктуризації боргу минуло щонайменше 365 календарних днів;

жодне із зобов’язань боржника не є простроченим більше ніж на 30 календарних днів;

банк сформував судження щодо спроможності виконання зобов’язань боржником, яке підтверджено сплатою ним суми боргу, що була прострочена або списана банком відповідно до умов реструктуризації боргу.

Зміни наберуть чинності із 1 січня 2025 року.

Для чого необхідні такі зміни

Очікується, що такі зміни посилять систему управління непрацюючими активами в банках, сприятимуть підвищенню її ефективності та уваги до процесу врегулювання таких активів. Це насамперед позитивно вплине на подальше зниження обсягів непрацюючих кредитів у банках та доступність банківського кредитування.

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Крім того, запроваджені зміни приведуть статистику непрацюючих кредитів у відповідність до європейських підходів, що підвищує прозорість вітчизняного фінансового сектору.

Також зазначені зміни стануть підґрунтям для розроблення Стратегії врегулювання непрацюючих кредитів в Україні, що сприятиме збільшенню інвестиційної привабливості банківського сектору.

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