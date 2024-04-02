Обсяг непрацюючих кредитів за місяць скоротився майже на 800 мільйонів — Finance.ua

Обсяг непрацюючих кредитів за місяць скоротився майже на 800 мільйонів Сьогодні 11:32 — Кредит&Депозит

Обсяг непрацюючих кредитів за місяць скоротився майже на 800 мільйонів

Станом на 1 березня 2024 року частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі становила 36.6%, що на 0,2 в. п. нижче показника станом на 1 лютого.

Про це свідчать дані Національного банку України.

«Обсяг непрацюючих кредитів за місяць скоротився на 788 млн грн, а обсяг наданих банками кредитів зріс на 2,8 млрд грн», — сказано в повідомленні.

До повномасштабного вторгнення росії в Україну частка непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках стало скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а обсяг кредитів у банках зростав.

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Нагадаємо, 29 березня у Києві відбулася сьома церемонія нагородження Всеукраїнської щорічної премії FinAwards , організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін».

Під час FinAwards визначили й переможця у номінації «Найкращий кредит готівкою». У ній обирали фінансовий продукт та банк, який надає найвигідніші умови та переваги при отриманні кредиту готівкою. Лідером у номінації став кредит готівкою від ПриватБанку

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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