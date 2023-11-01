Обсяг непрацюючих кредитів у банках за 2023 рік скоротився на понад 9 мільярдів — Finance.ua
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Обсяг непрацюючих кредитів у банках за 2023 рік скоротився на понад 9 мільярдів

Кредит&Депозит
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Обсяг непрацюючих кредитів у банках за 2023 рік скоротився на понад 9 мільярдів
Обсяг непрацюючих кредитів у банках за 2023 рік скоротився на понад 9 мільярдів
Обсяг непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі на 1 жовтня 2023 року становив 422.5 млрд грн, що на 9.6 млрд грн нижче показника на 1 січня. Частка непрацюючих кредитів з початку року скоротилася на 0.2 в.п. — до 37.9%.
Про це повідомляє Національний банк України.
У вересні обсяг непрацюючих кредитів у банківському секторі скоротився на 4.0 млрд грн, а частка — на 0.6 в.п. завдяки списанню непрацюючих роздрібних кредитів та кращій якості нових кредитів, що переважно надаються в межах державних програм.
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За даними оприлюдненого у жовтні опитування банків про умови кредитування, попит на корпоративні гривневі кредити у ІІІ кварталі зріс, як і попит на кредити населенню, і більшість банків очікують на подальше зростання корпоративного та роздрібного кредитного портфелів у наступні 12 місяців.
Визнання банками кредитних втрат у поточному році порівняно з минулим роком пригальмувало. Обсяги відрахування банками в резерви під кредити з початку повномасштабної війни склали 107 млрд грн, або майже 13% кредитного працюючого портфеля, що банки мали наприкінці лютого 2022 року.
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Водночас триває оцінка стійкості банків та банківської системи, за попередніми результатами якої банки в цілому адекватно оцінюють кредитні ризики, проте окремим банкам, ймовірно, доведеться відобразити додаткові втрати від кредитного ризику.

Довідка Finance.ua:

  • до повномасштабного вторгнення росії в Україну частка непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках стала скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а обсяг кредитів у банках зростав.
За матеріалами:
Finance.ua
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