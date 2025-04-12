НБУ оновив перелік бенчмарк-ОВДП — Finance.ua

НБУ оновив перелік бенчмарк-ОВДП Сьогодні 12:16 — Казна та Політика

НБУ оновив перелік бенчмарк-ОВДП

Національний банк актуалізує перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики, за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

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Так, з 12 квітня 2025 року:

з переліку бенчмарк-ОВДП буде виключено ОВДП з ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000227185 з огляду на його планове погашення 02 квітня 2025 року в повному обсязі;

натомість до переліку бенчмарк-ОВДП буде додано ОВДП з ISIN UA4000234934, перше розміщення якого Міністерство фінансів України здійснило 01 квітня 2025 року.

«Це рішення покликане підтримати активність банків на аукціонах Міністерства фінансів України із розміщення ОВДП, що важливо для забезпечення фінансування державного бюджету виключно на беземісійній основі», — йдеться у повідомленні НБУ.

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У регуляторі нагадують, банки мають змогу зараховувати визначений перелік бенчмарк-ОВДП у покриття до 60% обсягу обов’язкових резервів.

Відповідний перелік визначається Національним банком з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів України.

З 12 квітня 2025 року він міститиме 17 випусків цінних паперів, а саме: UA4000227102, UA4000227193, UA4000227201, UA4000227490, UA4000228043, UA4000228381, UA4000228811 UA4000229116, UA4000232177, UA4000232607, UA4000232615, UA4000232896, UA4000232912, UA4000233613, UA4000234140, UA4000234553 та новий UA4000234934.

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Актуалізація переліку бенчмарк-ОВДП набирає чинності з 12 квітня 2025 року.

Нагадаємо, з 9 квітня обсяг доларових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у власності фізичних осіб почав перевищувати обсяги, які знаходяться у власності банків. ОВДП — широко доступна альтернатива банківським депозитам, дохід за якою не підлягає оподаткуванню.

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