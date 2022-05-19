Названо суму, яку держбюджет недоотримав з введенням пільгового розмитнення автомобілів — Finance.ua
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Названо суму, яку держбюджет недоотримав з введенням пільгового розмитнення автомобілів

Вчора 11:27Казна та Політика
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Названо суму, яку держбюджет недоотримав з введенням пільгового розмитнення автомобілівНазвано суму, яку держбюджет недоотримав з введенням пільгового розмитнення автомобілів
Менш ніж за півтора місяця дії пільгового розмитнення автомобілів, з 9 квітня по 15 травня, в Україну ввезено 76,5 тисячі старих транспортних засобів.
Про це свідчить статистика Державної митної служби України.
Загальна сума податкових пільг за митні платежі склала 8,5 мільярда гривень. В середньому на оформлення одного ввезеного автомобіля на українському кордоні витрачається 45 хвилин.
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Найпродуктивнішим днем імпорту автомобілів було 10 травня: тоді на територію України ввезли 4817 автомобілів. Найбільше автомобілів розмитнено на Волинській, Львівській та Закарпатській митницях.
Раніше повідомлялося, що українська влада вирішила обмежити кількість пунктів розмитнення автомобілів з Європейського Союзу для власних потреб через недоречне утворення черг на кордоні. Нульове мито на розмитнення авто для власних потреб працюватиме лише на восьми пунктах пропуску.

Довідка Finance.ua:

  • «нульове розмитнення» розповсюджується на фізичних осіб, громадян України. Також передбачене часткове звільнення від податків на імпорт ТЗ певних категорій підприємців;
  • порядок оформлення авто залишається таким самим, який діяв і до прийняття спрощень;
  • у період воєнного стану чоловіки призовного віку не можуть залишати територію України. Вони можуть виїхати за кордон для покупки автомобіля на іноземній реєстрації у декількох випадках.
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За матеріалами: РБК-Україна
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