Названо суму, яку держбюджет недоотримав з введенням пільгового розмитнення автомобілів — Finance.ua

Названо суму, яку держбюджет недоотримав з введенням пільгового розмитнення автомобілів

Вчора 11:27 — Казна та Політика

Названо суму, яку держбюджет недоотримав з введенням пільгового розмитнення автомобілів

Менш ніж за півтора місяця дії пільгового розмитнення автомобілів, з 9 квітня по 15 травня, в Україну ввезено 76,5 тисячі старих транспортних засобів.

Про це свідчить статистика Державної митної служби України.

Загальна сума податкових пільг за митні платежі склала 8,5 мільярда гривень. В середньому на оформлення одного ввезеного автомобіля на українському кордоні витрачається 45 хвилин.

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Найпродуктивнішим днем імпорту автомобілів було 10 травня: тоді на територію України ввезли 4817 автомобілів. Найбільше автомобілів розмитнено на Волинській, Львівській та Закарпатській митницях.

Раніше повідомлялося, що українська влада вирішила обмежити кількість пунктів розмитнення автомобілів з Європейського Союзу для власних потреб через недоречне утворення черг на кордоні. Нульове мито на розмитнення авто для власних потреб працюватиме лише на восьми пунктах пропуску.

Довідка Finance.ua:

«нульове розмитнення» розповсюджується на фізичних осіб, громадян України. Також передбачене часткове звільнення від податків на імпорт ТЗ певних категорій підприємців;



порядок оформлення авто залишається таким самим, який діяв і до прийняття спрощень;



у період воєнного стану чоловіки призовного віку не можуть залишати територію України. Вони можуть виїхати за кордон для покупки автомобіля на іноземній реєстрації у декількох випадках.

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