Названо суму, яку держбюджет недоотримав з введенням пільгового розмитнення автомобілів — Finance.ua

Найпродуктивнішим днем імпорту автомобілів було 10 травня: тоді на територію України ввезли 4817 автомобілів. Найбільше автомобілів розмитнено на Волинській, Львівській та Закарпатській митницях.
Раніше повідомлялося, що українська влада вирішила обмежити кількість пунктів розмитнення автомобілів з Європейського Союзу для власних потреб через недоречне утворення черг на кордоні. Нульове мито на розмитнення авто для власних потреб працюватиме лише на восьми пунктах пропуску.
Довідка Finance.ua:
«нульове розмитнення» розповсюджується на фізичних осіб, громадян України. Також передбачене часткове звільнення від податків на імпорт ТЗ певних категорій підприємців;
порядок оформлення авто залишається таким самим, який діяв і до прийняття спрощень;
у період воєнного стану чоловіки призовного віку не можуть залишати територію України. Вони можуть виїхати за кордон для покупки автомобіля на іноземній реєстрації у декількох випадках.
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