У ЦНАП можна буде зареєструвати вживане авто — Finance.ua

У ЦНАП можна буде зареєструвати вживане авто

Вчора 00:16 — Особисті фінанси

У ЦНАП можна буде зареєструвати вживане авто

Кабмін дозволив оформлювати у Центрах надання адміністративних послуг не тільки нові, але й уживані транспортні засоби.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ у Телеграм з посиланням на відповідне рішення уряду.

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«У ЦНАП можна буде реєструвати не тільки нові, а й вживані транспортні засоби. Відповідне рішення прийняв Кабінет міністрів України вчора під час засідання уряду», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, постанова дозволяє реєструвати, перереєструвати та зняти з обліку вживані транспортні засоби не лише у сервісних центрах МВС, але й у Центрах надання адміністративних послуг.

Раніше така послуга була доступна тільки для нових транспортних засобів.

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