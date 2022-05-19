У ЦНАП можна буде зареєструвати вживане авто — Finance.ua

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У ЦНАП можна буде зареєструвати вживане авто

Вчора 00:16Особисті фінанси
782
У ЦНАП можна буде зареєструвати вживане автоУ ЦНАП можна буде зареєструвати вживане авто
Кабмін дозволив оформлювати у Центрах надання адміністративних послуг не тільки нові, але й уживані транспортні засоби.
Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ у Телеграм з посиланням на відповідне рішення уряду.
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«У ЦНАП можна буде реєструвати не тільки нові, а й вживані транспортні засоби. Відповідне рішення прийняв Кабінет міністрів України вчора під час засідання уряду», — йдеться у повідомленні.
Зокрема, постанова дозволяє реєструвати, перереєструвати та зняти з обліку вживані транспортні засоби не лише у сервісних центрах МВС, але й у Центрах надання адміністративних послуг.
Раніше така послуга була доступна тільки для нових транспортних засобів.

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За матеріалами: Espreso.tv
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