Як оформлювати авто з іноземною реєстрацією під час воєнного стану — Finance.ua

Як оформлювати авто з іноземною реєстрацією під час воєнного стану

Вчора 14:02 — Особисті фінанси

Президент України підтримав чергові митні спрощення на період дії воєнного стану підписанням Закону № 2142-ІХ від 24.03.2022, який вже набрав чинності з 5 квітня. Тож у Державній митній службі України вирішили розповісти, яким чином зараз оформлюють автівки, придбані за кордоном.

Що змінилося? До прийняття Закону, щоб ввезти в Україну авто з іноземною реєстрацією, громадянам потрібно було сплатити акцизний податок, мито та ПДВ.

Наразі ці платежі тимчасово скасовані для громадян, які ввозять транспортні засоби, зокрема:

легкові авто та кузови до них;

напівпричепи та причепи;

вантажні транспортні засоби;

транспортні засоби, призначені для перевезення вантажів та понад 10 осіб;

мотоцикли.

Відтак, тепер громадяни можуть розраховувати на значну економію витрат. Потрібно сплатити лише збори на першу реєстрацію авто та на його сертифікацію.

Водночас, порядок оформлення авто залишається таким самим, який діяв і до прийняття спрощень.

Серед інших новацій зазначеного Закону — під час оформлення зокрема авто з іноземною реєстрацією, плата за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них, із заінтересованих осіб не справляється.

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Спрощення не застосовуються до авто з росії, білорусі та тимчасово окупованих територій.

По завершенні дії воєнного стану громадянам не потрібно буде доплачувати платежі, від яких вони наразі звільнені.

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