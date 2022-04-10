Як оформлювати авто з іноземною реєстрацією під час воєнного стану — Finance.ua
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Як оформлювати авто з іноземною реєстрацією під час воєнного стану

Вчора 14:02Особисті фінанси
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Президент України підтримав чергові митні спрощення на період дії воєнного стану підписанням Закону № 2142-ІХ від 24.03.2022, який вже набрав чинності з 5 квітня. Тож у Державній митній службі України вирішили розповісти, яким чином зараз оформлюють автівки, придбані за кордоном.
Що змінилося? До прийняття Закону, щоб ввезти в Україну авто з іноземною реєстрацією, громадянам потрібно було сплатити акцизний податок, мито та ПДВ.
Наразі ці платежі тимчасово скасовані для громадян, які ввозять транспортні засоби, зокрема:
  • легкові авто та кузови до них;
  • напівпричепи та причепи;
  • вантажні транспортні засоби;
  • транспортні засоби, призначені для перевезення вантажів та понад 10 осіб;
  • мотоцикли.
Відтак, тепер громадяни можуть розраховувати на значну економію витрат. Потрібно сплатити лише збори на першу реєстрацію авто та на його сертифікацію.
Як оформлювати авто з іноземною реєстрацією під час воєнного стану
Водночас, порядок оформлення авто залишається таким самим, який діяв і до прийняття спрощень.
Серед інших новацій зазначеного Закону — під час оформлення зокрема авто з іноземною реєстрацією, плата за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них, із заінтересованих осіб не справляється.
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Спрощення не застосовуються до авто з росії, білорусі та тимчасово окупованих територій.
По завершенні дії воєнного стану громадянам не потрібно буде доплачувати платежі, від яких вони наразі звільнені.
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За матеріалами: Finance.ua
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