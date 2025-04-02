Названо найкращу інвестиційну пропозицію в альтернативні активи: FinAwards 2025 — Finance.ua
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Названо найкращу інвестиційну пропозицію в альтернативні активи: FinAwards 2025

Фондовий ринок
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Названо найкращу інвестиційну пропозицію в альтернативні активи: FinAwards 2025
Названо найкращу інвестиційну пропозицію в альтернативні активи: FinAwards 2025
У Києві відбулося нагородження номінантів престижної премії FinAwards 2025, організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України — Finance.ua та «Мінфін».
Усього ж переможців визначали за 35 номінаціями в рамках конкурсу та трьома — поза ним. Однією з номінацій була «Найкраща інвестиційна пропозиція в альтернативні активи».
За підсумками голосування, яке відбувалося серед журі та користувачів, першу позицію посів Inzhur.
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Це компанія, яка дає змогу українцям об’єднуватися для інвестування у велику комерційну нерухомість. Співвласники отримують дохід від орендних виплат і зростання капіталізації об’єктів.
Наразі в Inzhur понад 16 тис. співвласників нерухомості. Щоб приєднатися до їх числа, потрібно мати стартовий капітал лише в 4 тис. гривень.
2,7 млрд гривень — саме такою сумою активів наразі розпоряджається компанія. Inzhur уже сплатив понад 356 млн дивідендів.
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Друга сходинка в номінації «Найкраща інвестиційна пропозиція в альтернативні активи» у Zeminvest.
Що стосується «срібного» призера, то інвестуючи в їхні пропозиції, ви отримуєте 16% річного доходу в гривні: гарантовані 5−8% від інвестиції та 8% гарантованої щорічної капіталізації.
Мінімальною сумою для інвестування в земельну ділянку є 5 тис. доларів.
25 млн гривень виплачено пасивного доходу цією компанією, включаючи активи на тимчасово окупованих територіях. Майже 4 тис. гектарів української землі в інвестиційних портфелях партнерів Zeminvest.
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Замикає трійку лідерів «Твоє Коло», яка в цій сфері має вже 17 років досвіду.
«Особливість цієї премії полягає в тому, що переможців визначає не лише професійне журі, а й широке коло користувачів через онлайн-голосування. Саме тому ця нагорода для нас особливо цінна — вона відображає як експертну оцінку, так і, що найважливіше, довіру наших інвесторів. Для нас це підтвердження правильності обраного шляху та потужне натхнення розвиватися далі, створюючи інноваційні можливості у світі інвестицій в сільськогосподарські землі», — саме так прокоментували «бронзу» в компанії.
Наразі «Твоє Коло» має 1 млрд гривень активів в управлінні та налічує 600 клієнтів. 102 млн гривень — саме така дохідність інвесторів у «Твоє Коло». Окрім того, понад 10 тис. гектарів сільськогосподарських земель в управлінні цієї компанії, а також вони мають 45% повторних інвестицій.
Довідка Finance.ua:
  • FinAwards 2025 — авторитетна церемонія нагородження, що проводиться вже 8-й рік поспіль;
  • щоразу FinAwards визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.
За матеріалами:
Finance.ua
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