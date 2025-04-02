Названо найкращу інвестиційну пропозицію в альтернативні активи: FinAwards 2025 — Finance.ua

Названо найкращу інвестиційну пропозицію в альтернативні активи: FinAwards 2025 Сьогодні 17:01 — Фондовий ринок

Названо найкращу інвестиційну пропозицію в альтернативні активи: FinAwards 2025

У Києві відбулося нагородження номінантів престижної премії FinAwards 2025 , організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України — Finance.ua та «Мінфін».

Усього ж переможців визначали за 35 номінаціями в рамках конкурсу та трьома — поза ним. Однією з номінацій була «Найкраща інвестиційна пропозиція в альтернативні активи».

За підсумками голосування, яке відбувалося серед журі та користувачів, першу позицію посів Inzhur.

Це компанія, яка дає змогу українцям об’єднуватися для інвестування у велику комерційну нерухомість. Співвласники отримують дохід від орендних виплат і зростання капіталізації об’єктів.

Наразі в Inzhur понад 16 тис. співвласників нерухомості. Щоб приєднатися до їх числа, потрібно мати стартовий капітал лише в 4 тис. гривень.

2,7 млрд гривень — саме такою сумою активів наразі розпоряджається компанія. Inzhur уже сплатив понад 356 млн дивідендів.

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Друга сходинка в номінації «Найкраща інвестиційна пропозиція в альтернативні активи» у Zeminvest.

Що стосується «срібного» призера, то інвестуючи в їхні пропозиції, ви отримуєте 16% річного доходу в гривні: гарантовані 5−8% від інвестиції та 8% гарантованої щорічної капіталізації.

Мінімальною сумою для інвестування в земельну ділянку є 5 тис. доларів.

25 млн гривень виплачено пасивного доходу цією компанією, включаючи активи на тимчасово окупованих територіях. Майже 4 тис. гектарів української землі в інвестиційних портфелях партнерів Zeminvest.

Замикає трійку лідерів «Твоє Коло», яка в цій сфері має вже 17 років досвіду.

«Особливість цієї премії полягає в тому, що переможців визначає не лише професійне журі, а й широке коло користувачів через онлайн-голосування. Саме тому ця нагорода для нас особливо цінна — вона відображає як експертну оцінку, так і, що найважливіше, довіру наших інвесторів. Для нас це підтвердження правильності обраного шляху та потужне натхнення розвиватися далі, створюючи інноваційні можливості у світі інвестицій в сільськогосподарські землі», — саме так прокоментували «бронзу» в компанії.

Наразі «Твоє Коло» має 1 млрд гривень активів в управлінні та налічує 600 клієнтів. 102 млн гривень — саме така дохідність інвесторів у «Твоє Коло». Окрім того, понад 10 тис. гектарів сільськогосподарських земель в управлінні цієї компанії, а також вони мають 45% повторних інвестицій.

Довідка Finance.ua:

FinAwards 2025 — авторитетна церемонія нагородження, що проводиться вже 8-й рік поспіль;

щоразу FinAwards визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.

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