Назвали найнадійніші автомобілі на вторинному ринку Британії, які також популярні і в Україні — Finance.ua

Назвали найнадійніші автомобілі на вторинному ринку Британії, які також популярні і в Україні Сьогодні 03:33 — Технології&Авто

Назвали найнадійніші автомобілі на вторинному ринку Британії, які також популярні і в Україні

Видання Whatcar.com у колаборації зі страховою компанією MotorEasy склало списки найнадійніших машин на «вторинці». Для цього вони провели опитування серед 25 000 власників автомобілів різних сегментів у Великій Британії. Вони відповіли, які проблеми вони виявили в авто за останні два роки.

Про це пише Motor Media Review.

Kia Sportage (2016−2021)

Лідером рейтингу виявився кросовер Kia Sportage (2016−2021). У ході опитування ніхто з власників цього автомобіля не поскаржився на проблеми із машиною за останні два роки.

Читайте також Які європейські країни платять найменший і найбільший податок на автомобілі

Lexus NX (2014−2021)

Lexus NX назвали найнадійнішим преміальним кросовером. Під час опитування експерти також не зафіксували скарги на цю модель. Lexus NX можна купити із бензиновими моторами або гібридною системою.

Renault Captur (2013−2019)

Ще один автомобіль, до якого не виникло жодних претензій, — Renault Captur. Окрім надійності власники цього кросовера виділили багатий набір обладнання цієї машини та ціни на її обслуговування.

Читайте також Скільки грошей витратили українці на вживані авто з-за кордону в листопаді

Suzuki Vitara (2015−2023)

Про проблеми з кросовером повідомили лише 10% тих, хто голосував. Основні проблеми пов’язані з роботою електроніки та медіакомплексу. Втім, ці проблеми не завадили всім Vitara самостійно доїхати до сервісних центрів. Більшість власників кросоверів ремонт їх машин не коштував нічого і був виконаний за гарантією.

Toyota RAV4 (2013−2019)

Toyota RAV4 за підсумками дослідження потрапив до рейтингу найнадійніших машин. Лише 10% опитаних автомобілістів за два роки експлуатації зіткнулися з проблемами у цій моделі, що, на думку експертів, робить її чудовим варіантом для покупки на вторинному ринку. Головні нарікання пов’язані з роботою кондиціонера, гальмівної системи електроніки та підвіски. Всі ці несправності були серйозними, і їх усунення в сервісних центрах зазвичай займало трохи більше дня.

Honda CR-V (2012−2018)

Honda CR-V із бензиновими двигунами попереднього покоління у рейтингу надійності випередила модель актуальної генерації. Лише 14% власників машини зіштовхнулися із поломками. Основна скарга — незначні неполадки в електроніці та проблеми з оббивкою інтер'єру. Ремонт половини опитаних власників кросовера Honda CR-V був безкоштовним. Хоча роботи в сервісі зайняли тривалий час більше тижня.

Mercedes GLA (2014−2020)

Як зазначається у дослідженні, на вторинному ринку Великобританії Mercedes GLA має високий попит. Основна перевага — надійність. На проблеми із німецьким кросовером поскаржилися 14% власників GLA. Головні проблеми пов’язані з роботою АКБ, гальмівної системи та КПП. Для більшості водіїв ремонт машини провели за гарантією.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.