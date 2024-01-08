Назвали найнадійніші автомобілі на вторинному ринку Британії, які також популярні і в Україні — Finance.ua
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Назвали найнадійніші автомобілі на вторинному ринку Британії, які також популярні і в Україні

Технології&Авто
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Назвали найнадійніші автомобілі на вторинному ринку Британії, які також популярні і в Україні
Назвали найнадійніші автомобілі на вторинному ринку Британії, які також популярні і в Україні
Видання Whatcar.com у колаборації зі страховою компанією MotorEasy склало списки найнадійніших машин на «вторинці». Для цього вони провели опитування серед 25 000 власників автомобілів різних сегментів у Великій Британії. Вони відповіли, які проблеми вони виявили в авто за останні два роки.
Про це пише Motor Media Review.

Kia Sportage (2016−2021)

Лідером рейтингу виявився кросовер Kia Sportage (2016−2021). У ході опитування ніхто з власників цього автомобіля не поскаржився на проблеми із машиною за останні два роки.
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Lexus NX (2014−2021)

Lexus NX назвали найнадійнішим преміальним кросовером. Під час опитування експерти також не зафіксували скарги на цю модель. Lexus NX можна купити із бензиновими моторами або гібридною системою.

Renault Captur (2013−2019)

Ще один автомобіль, до якого не виникло жодних претензій, — Renault Captur. Окрім надійності власники цього кросовера виділили багатий набір обладнання цієї машини та ціни на її обслуговування.
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Suzuki Vitara (2015−2023)

Про проблеми з кросовером повідомили лише 10% тих, хто голосував. Основні проблеми пов’язані з роботою електроніки та медіакомплексу. Втім, ці проблеми не завадили всім Vitara самостійно доїхати до сервісних центрів. Більшість власників кросоверів ремонт їх машин не коштував нічого і був виконаний за гарантією.

Toyota RAV4 (2013−2019)

Toyota RAV4 за підсумками дослідження потрапив до рейтингу найнадійніших машин. Лише 10% опитаних автомобілістів за два роки експлуатації зіткнулися з проблемами у цій моделі, що, на думку експертів, робить її чудовим варіантом для покупки на вторинному ринку. Головні нарікання пов’язані з роботою кондиціонера, гальмівної системи електроніки та підвіски. Всі ці несправності були серйозними, і їх усунення в сервісних центрах зазвичай займало трохи більше дня.
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Honda CR-V (2012−2018)

Honda CR-V із бензиновими двигунами попереднього покоління у рейтингу надійності випередила модель актуальної генерації. Лише 14% власників машини зіштовхнулися із поломками. Основна скарга — незначні неполадки в електроніці та проблеми з оббивкою інтер'єру. Ремонт половини опитаних власників кросовера Honda CR-V був безкоштовним. Хоча роботи в сервісі зайняли тривалий час більше тижня.

Mercedes GLA (2014−2020)

Як зазначається у дослідженні, на вторинному ринку Великобританії Mercedes GLA має високий попит. Основна перевага — надійність. На проблеми із німецьким кросовером поскаржилися 14% власників GLA. Головні проблеми пов’язані з роботою АКБ, гальмівної системи та КПП. Для більшості водіїв ремонт машини провели за гарантією.

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За матеріалами:
mmr.ua
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