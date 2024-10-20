Найстаріша валюта світу: яка грошова одиниця збереглася донині — Finance.ua

Найстаріша валюта світу: яка грошова одиниця збереглася донині Вчора 17:16 — Валюта

Найстаріша валюта світу: яка грошова одиниця збереглася донині

Найдавнішою валютою світу, яка досі використовується, є британський фунт стерлінгів. Він офіційно став валютою Сполученого Королівства у 1707 році після об’єднання Англії та Шотландії, хоча для розрахунків фунт застосовували ще у 760 році.

Про це пише Investing.com.

У сучасному світі британський фунт — це одна із найпопулярніших та найсильніших валют на міжнародній арені.

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Зокрема, фунт стерлінгів посідає 4 сходинку у рейтингу головних резервних валют світу, поступившись японській єні, євро та долару США.

Які фунти випускаються донині

Банк Англії випускає банкноти номіналами 5, 10, 20, 50 та 100 фунтів. До того ж на початку року очільник центробанку Ендрю Бейлі представив Чарльзу ІІІ нові банкноти національної валюти. Купюри з новим дизайном ввели в обіг 5 червня.

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Велика Британія не відмовлялася від національної валюти навіть, коли була членом Європейського Союзу.

Варто зазначити, що всі держави-члени ЄС мають перейти на єдину валюту. Станом на жовтень 2024 року євро — це офіційна валюта 20 країн, які формують Єврозону.

Нагадаємо, з 2013 року на валютному ринку функціонує банкнота номіналом 100 доларів із оновленим дизайном та елементами захисту. Існує кілька опцій для перевірки автентичності такої готівки.

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