Купюра 100 доларів нового зразка: як перевірити автентичність — Finance.ua

Купюра 100 доларів нового зразка: як перевірити автентичність Сьогодні 18:29 — Валюта

Купюра 100 доларів нового зразка: як перевірити автентичність

З 2013 року на валютному ринку функціонує банкнота номіналом 100 доларів із оновленим дизайном та елементами захисту. Існує кілька опцій для перевірки автентичності такої готівки.

Депозит — це ваша фінансова подушка безпеки. Маємо декілька досить цікавих варіантів у нашому каталозі.

Перевірка доларів на справжність

Фальсифікація грошей є глобальною проблемою, з якою борються правоохоронні органи. Фальшивомонетники використовують для виявлення підробки спеціальне обладнання. Перевірити банкноти на справжність можна як самостійно, знаючи певні нюанси, так і звернувшись до українських банків.

Особливо слід звернути увагу на популярну купюру у 100 доларів нового зразка, випущену у 2013 році Центробанком США з оновленим дизайном та посиленими елементами захисту. Для цього треба знати важливі деталі, що допоможуть упевнитись у справжності купюри.

Особливості 100 доларів нового зразка

Перше, на що слід звернути увагу в купюрі 100 доларів нового зразка — це її колір. Тепер випускають такі банкноти із синім кольором. Змінився розмір портрета та віньєтки Бенджаміна Франкліна. Вони тепер значно більші. Окрім того, прибрали рамки овальної форми.

Необхідно звернути увагу і на папір банкноти. Нова купюра на дотик має бути шорсткою і водночас оксамитовою. На всіх купюрах долара США стоїть водяний знак у вигляді портрета Бенджаміна Франкліна.

Також на 100-доларовій банкноті є чорнило, яке змінює колір. Він має обов’язково міняти дзвоник у чорнильниці. Ще одним елементом захисту є тривимірна захисна смужка синього кольору. На кожній банкноті обов’язково мають поставлені буква та номер, які вказують на федеральний резервний банк США.

Ще на нових 100 доларах, які ввели в обіг у 2013-му, є слова: «USA», номінал, позначений дрібним шрифтом, та фраза: «United States of America».

Нагадаємо, Європейський центральний банк (ЄЦБ) п’ять років тому задля безпеки припинив друк купюр номіналом 500 євро, введених в обіг у 2002-му.

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