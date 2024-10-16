Які долари вважаються пошкодженими та що з ними робити — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які долари вважаються пошкодженими та що з ними робити

Валюта
47
Які долари вважаються пошкодженими та що з ними робити
Які долари вважаються пошкодженими та що з ними робити
Пошкоджені долари — це неприємна ситуація для будь-кого. Проте варто знати, які купюри відносять до пошкоджених, а які — до значно пошкоджених. Це допоможе зрозуміти, що можна робити з такими банкнотами.
Фінансові установи в Україні мають приймати пом’яті або пошкоджені банкноти, які не втратили свою платіжну спроможність. Йдеться про банкноти з потертістю або незначними плямами. Це вказано у постанові Національного банку України.
До того ж НБУ скасував визначення «незначно зношені банкноти», аби мінімізувати зловживання під час обміну валют. Винятком є значно зношені та пошкодженні банкноти. Такі купюри банки та небанківські установи можуть не приймати для обміну. До цієї категорії відносять купюри з такими ознаками:
  • Порвані або порізані (на частини);
  • Пошкодження дизайну, елементів захисту;
  • Наявність друкарських недоліків;
  • Обпалені/трухлі/гнилі;
  • Зміни первісного кольору паперу або зображень;
  • Наявні загальні забруднення або такі, що займають половину банкноти (зокрема видимі в ультрафіолетових променях).
Нагадаємо, що в Україні дійсні усі долари, які випустили з 1914 року. Будь-які заяви про неможливість обміняти банкноту через рік її випуску або номінал не відповідають дійсності. Проте важливо, щоб купюра була у належному стані та справжня.

Читайте також: Як не втратити гроші на валюті

Такі купюри можна обміняти на інкасо. Це процедура, у рамках якої значно зношені чи пошкоджені банкноти пересилаються за кордон іноземному банку-кореспонденту для проведення відровідної операції. Також ця опція підійде для банкнот, які вилучили з обігу.

Дізнатись актуальну інформацію про курси валют в Україні 💵

За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.