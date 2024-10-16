Які долари вважаються пошкодженими та що з ними робити — Finance.ua

Які долари вважаються пошкодженими та що з ними робити
Пошкоджені долари — це неприємна ситуація для будь-кого. Проте варто знати, які купюри відносять до пошкоджених, а які — до значно пошкоджених. Це допоможе зрозуміти, що можна робити з такими банкнотами.
Фінансові установи в Україні мають приймати пом’яті або пошкоджені банкноти, які не втратили свою платіжну спроможність. Йдеться про банкноти з потертістю або незначними плямами. Це вказано у постанові Національного банку України.
До того ж НБУ скасував визначення «незначно зношені банкноти», аби мінімізувати зловживання під час обміну валют. Винятком є значно зношені та пошкодженні банкноти. Такі купюри банки та небанківські установи можуть не приймати для обміну. До цієї категорії відносять купюри з такими ознаками:
- Порвані або порізані (на частини);
- Пошкодження дизайну, елементів захисту;
- Наявність друкарських недоліків;
- Обпалені/трухлі/гнилі;
- Зміни первісного кольору паперу або зображень;
- Наявні загальні забруднення або такі, що займають половину банкноти (зокрема видимі в ультрафіолетових променях).
Нагадаємо, що в Україні дійсні усі долари, які випустили з 1914 року. Будь-які заяви про неможливість обміняти банкноту через рік її випуску або номінал не відповідають дійсності. Проте важливо, щоб купюра була у належному стані та справжня.
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Такі купюри можна обміняти на інкасо. Це процедура, у рамках якої значно зношені чи пошкоджені банкноти пересилаються за кордон іноземному банку-кореспонденту для проведення відровідної операції. Також ця опція підійде для банкнот, які вилучили з обігу.
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