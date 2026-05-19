Найпроблемніші двигуни серед популярних брендів Сьогодні 18:00 — Технології&Авто

Найпроблемніші двигуни серед популярних брендів

За останні роки на ринку з’явилося чимало двигунів, які отримали погану репутацію через конструктивні недоліки, дорогі ремонти та низьку надійність. Особливо уважними варто бути покупцям уживаних автомобілів.

1.2 PureTech GEN1 і GEN2

Бензиновий трициліндровий двигун Stellantis, який встановлювали на моделі Peugeot, Citroen та Opel, прославився проблемним ременем ГРМ у масляній ванні. Теоретично таке рішення мало подовжити ресурс, але на практиці ремінь починав руйнуватися значно раніше.

Читайте також У США випустили електромобілі з сонячними батареями (фото)

Частинки ременя забивали систему мастила та вакуумний насос, що могло призводити до втрати гальмівного зусилля і навіть заклинювання двигуна. Після хвилі судових позовів Stellantis подовжив гарантію на ці мотори до 10 років або 175 тис. км. У поколінні GEN3, представленому у 2022 році, проблему вирішили переходом на ланцюговий привід ГРМ.

1.6 THP

Турбомотор, створений спільно BMW та PSA, свого часу отримував нагороди International Engine of the Year завдяки хорошій динаміці та економічності. Водночас перші роки виробництва виявилися проблемними.

Основні претензії стосувалися швидкого зносу ланцюга ГРМ, утворення нагару та підвищеної витрати оливи. Це могло призводити до проблем із турбіною та нестабільної роботи двигуна. Механіки радять скорочувати інтервал заміни оливи до 10 тис. км замість рекомендованих виробником 30 тис. км.

1.8 TFSI

Бензиновий двигун Volkswagen Group із безпосереднім упорскуванням широко використовувався у Volkswagen та Audi. Попри хорошу динаміку, мотор швидко отримав репутацію проблемного через значне споживання оливи та утворення нагару.

У деяких випадках витрата оливи доходила до 0,5 літра на 1000 км, що пришвидшувало зношення поршневих кілець. У модернізованих версіях після 2015 року більшість цих недоліків усунули.

1.8 1ZZ-FE

Двигун Toyota 1ZZ-FE встановлювали, зокрема, на Avensis. Його хвалили за плавну роботу та хорошу динаміку, однак мотор мав проблеми із системою мастила.

Читайте також Tesla готує дешевші Model Y для Європи

Головними симптомами були підвищена витрата оливи та прискорений знос внутрішніх компонентів. У найгірших випадках це могло завершитися заклинюванням двигуна. Найбільше проблем стосувалося моторів, випущених до 2005 року.

2.0 TDI

Один із найвідоміших дизелів Volkswagen Group також потрапив до списку. Ранні версії 2.0 TDI із насос форсунками мали проблеми з паливною системою, що проявлялося нестабільною роботою двигуна, димністю та втратою потужності.

Власники також скаржилися на витоки охолоджувальної рідини та дорогий ремонт. Після переходу на систему Common Rail у 2007 році ситуація помітно покращилася.

2.0 D N47

Дизельний мотор BMW N47 став відомим через проблемний ланцюг ГРМ та дорогий ремонт. Окрім цього, власники стикалися з несправностями турбіни, двомасового маховика, паливної системи та фільтра твердих частинок.

Серед типових проблем також називають тріщини у впускному колекторі та випадки пошкодження колінчастого вала. Механіки вважають N47 одним із найневдаліших сучасних дизелів BMW.

2.0 D Subaru та 2.0 TDCi Ford

Перший дизельний boxer від Subaru спочатку отримав позитивні відгуки завдяки економічності та хорошій культурі роботи. Згодом виявилися проблеми зі зчепленням, двомасовим маховиком та клапаном EGR.

У свою чергу 2.0 TDCi, який використовували Ford і Jaguar, страждав через зношення паливного насоса високого тиску. Металева стружка могла забивати форсунки, а ще однією слабкою точкою був двомасовий маховик.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.