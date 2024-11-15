Найпопулярніші вживані авто із США серед українців — Finance.ua

Найпопулярніші вживані авто із США серед українців Вчора 19:00 — Особисті фінанси

Найпопулярніші вживані авто із США серед українців

Протягом жовтня в Україні було зареєстровано майже 2,7 тис. вживаних легковиків із США. Із всієї кількості вживаних автомобілів, які у жовтні перейшли на українські номери, 16% були з США.

Про це повідомляє Укравтопром.

«У порівнянні з жовтнем 2023 року попит на „американців“ з пробігом зменшився майже на 12%», — сказано в повідомленні.

Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці — 5,6 року.

Найбільша частка з цієї кількості (42%) були машини з бензиновими двигунами. Електромобілі охопили 40%. Гібридні — 8%. Дизельним та авто з ГБО належить по 5%.

5 найпопулярніших вживаних авто, виготовлених в США:

Tesla Model Y — 285 од.; Tesla Model 3 — 274 од.; Jeep Cherokee — 158 од.; Ford Escape — 151 од.; Volkswagen Passat — 151 од.;

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Нагадаємо, за 8 місяців в Україну ввезли легкових авто майже на $3 млрд. З січня по серпень в Україну було імпортовано 215,6 тис. легкових авто (вживаних та нових), що на 15% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Загальна митна вартість цих авто становила $2,93 млрд, що на 19% більше, ніж торік. Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено майже 42,5 тис. авто. Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.

Автомобілі з Китаю вже давно зарекомендували себе частими гостями на ринку України. Так, за підсумками серпня, на придбання нових легкових авто українці витратили майже 15 млрд грн. Цей показник є на 45% більше, ніж торік, та на 28% більше порівняно з попереднім місяцем.

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